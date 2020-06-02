ما هي أهم التوصيات الصحية لشركات الطيران؟

عرب ٤٨/ أ ف ب

نشرت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" أمس الإثنين، مجموعة توصيات صحية لقطاع الطيران الذي يسعى لاستئناف نشاطه وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، نبهت فيها إلى ضرورة استخدام الأقنعة الواقية وفحص حرارة الركاب وتعقيم الطائرات.

ووضع فريق دولي هذه القواعد، جمعته منظمة "الإيكاو" ومقرها مونتريال، بمساعدة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وقال ممثل فرنسا في مجلس "الإيكاو"، فيليب بيرتو، الذي ترأس أحد النقاشات، في بيان إن "هذه الإرشادات ستسهل التقارب والاعتراف المتبادل والتنسيق بين إجراءات الطيران المرتبطة بكوفيد-19 في أنحاء الكرة الأرضية".

والتغييرات المقترحة هي الأهم لقطاع السفر الجوي منذ التدابير الأمنية التي وضعت في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة.

وتهدف التوصيات، التي تبنتها اللجنة التنفيذية لمنظمة "الإيكاو" مساء الإثنين، أن تكون بمثابة إطار لضمان سلامة الركاب والعمال على متن الطائرات وفي المطارات. بموجب القواعد، يتعين على المسافرين لدى وصولهم المطار إبراز شهادة صحة والخضوع لفحص أولي لحرارة الجسم.

ويتعين إعطاء الأولوية لتسجيل المسافرين على الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، كما ينبغي إعادة النظر بممرات التفتيش الأمني للحد من التواصل الجسدي وخطوط الانتظار.

(أ ب)

وتنصح القواعد بتحميل تذاكر السفر على الهاتف وبأشكال أخرى من التكنولوجيا التي لا تعتمد على اللمس، مثل مسح الوجه أو العين. ومن شأن ذلك أن "يلغي أو يخفض بدرجة كبيرة الحاجة للمس وثائق السفر بين الموظفين والركاب" بحسب الإرشادات.

وتشجع القواعد الركاب على السفر بأقل ما يمكن من الحمولة، مع حقيبة يد صغيرة. ولن يسمح بتوفير الصحف والمجلات على متن الطائرات، وستكون مبيعات السوق الحرة محدودة.

وسيكون وضع الكمامة أو قناع الوجه إلزاميًا داخل الطائرة وفي المطارات، حيث يتعين الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل. وسيكون الدخول إلى المطارات محصورًا بالركاب ومرافقيهم كالذين يرافقون ذوي الاحتياجات الخاصة وموظفي المطارات.

وعلى متن الطائرات يتوجب على الركاب وضع الأقنعة الواقية أو الكمامات والتنقل أقل ما يمكن داخل المقصورة، وعدم الاصطفاف أمام المراحيض للحد من خطر نقل العدوى لركاب آخرين. وستخصص مراحيض معينة لهم وفقا لمقاعدهم. وسيتم تزويد المضيفين الجويين بلوازم للحماية الشخصية قد تتضمن أقنعة للوجه وقفازات وكمامات طبية.

وأوصت بأن يكون الطعام موضبًا مسبقًا وبأن يتم تعقيم الطائرة بانتظام. ويتعين أيضا فحص حرارة الركاب لدى وصول الرحلة. والتدابير ليست إلزامية، لكنها نتاج توافق واسع يضفي "سلطة تجعلها مرجعًا عالميًا للمرة الأولى في هذا الشأن منذ بداية أزمة وباء كوفيد-19".

وقال بيرتو إن "هذه التدابير ستسهل عودة آمنة ومستدامة للسفر الجوي". ولاستئناف نشاطه بعد توقف لأشهر وتكبده خسائر مالية، يضغط قطاع الطيران من أجل تنسيق القواعد بهدف طمأنة الركاب والدول التي أغلقت حدودها ضمن مساعي الحد من انتشار الفيروس.