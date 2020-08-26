  2. صحة
  3. صحة

تونس: عقوبات تصل حتى السجن بسبب كورونا

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 16:59

تونس: عقوبات تصل حتى السجن بسبب كورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

يهدد فيروس كورونا المستجد، بفرض عقوبات قد تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامات مالية، على كل من لا يرتدي الكمامة للوقاية من الفيروس في تونس، بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة بالإنابة، محمد الحبيب الكشو.

وحول مستجدات كورونا، أعلنت تونس عن تسجيل 176 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل مجمل المصابين إلى 3069 من ضمنها 71 حالة وفاة و1542 حالة شفاء، لغاية اليوم الأربعاء.

وذكر الكشو في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، أن "العقوبات التي ستسلط ضد من لا يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة قد تصل إلى السّجن (لم يحدد مدته)".

وأضاف أنه "بخلاف السجن هناك أيضا عقوبات مالية تتراوح بين 100 دينار (37 دولار) و3 آلاف دينار (110 دولار)".

وأرجع انتشار حلقات العدوى بفيروس كورونا في تونس إلى "عدم التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بتنظيم حفلات الزفاف والتواجد داخل أماكن العمل في بعض المصانع والمؤسسات".

من جانبها، اعتبرت المدير العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن "الوضع الوبائي الحالي في تونس يتميز ببروز حلقات عدوى جديدة في بعض المناطق".

وقالت إن الإصابات الجديدة بالفيروس شملت حتى الآن 20 ولاية أهمها قابس (جنوب) والكاف (شمال غرب) وبن عروس (شمال) وتونس والقيروان (وسط) وسوسة (شرق).

وقررت السلطات التونسية في 14 آب/أغسطس الجاري إغلاق منطقتي الحامة، والحامة الغربية في ولاية قابس، إثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس بهما، وهو ما استدعى إرسال مستشفى ميداني عسكري، وفريق طبي إلى المنطقة. كما قررت منع دخول أي شخص من الخارج دون شهادة طبية تؤكد خلوه من كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#تونس
#صحة
#وقاية
#سجن
#عقوبات

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: ما هو علاج بلازما الدم؟
كورونا: ما هو علاج بلازما الدم؟

2020-08-25

جامعة أوكسفورد تتطلع لتقديم لقاحها هذا العام
جامعة أوكسفورد تتطلع لتقديم لقاحها هذا العام

2020-08-25

كورونا: تحذيرات من ترخيص لقاحات قبل إثبات نجاعتها
كورونا: تحذيرات من ترخيص لقاحات قبل إثبات نجاعتها

2020-08-25

الأكثر قراءة

حمدوك لبومبيو: الحكومة الحالية ليست مخولة بالتطبيع مع إسرائيل

حمدوك لبومبيو: الحكومة الحالية ليست مخولة بالتطبيع مع إسرائيل

2020-08-25
نتنياهو والموساد يدفعان لبيع الإمارات أسلحة ووزارة الأمن تعارض

نتنياهو والموساد يدفعان لبيع الإمارات أسلحة ووزارة الأمن تعارض

2020-08-25
التحقق من الجثة التي وُجدت الثلاثاء؛ تعود للشاب المقدسيّ الغريق عبد الرحمن شهوان

التحقق من الجثة التي وُجدت الثلاثاء؛ تعود للشاب المقدسيّ الغريق عبد الرحمن شهوان

2020-08-25
كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

2020-08-25
ميسي يستقر على قراره النهائي: هل سيرحل عن برشلونة؟

ميسي يستقر على قراره النهائي: هل سيرحل عن برشلونة؟

2020-08-25