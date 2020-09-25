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وسط تفشي كورونا: "الصحة العالمية" تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 20:04

وسط تفشي كورونا: "الصحة العالمية" تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا
توضيحية (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، من أن الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا في نصف الكرة الأرضية الشمالي قد يؤدي إلى نقصه، وسط تفاقم تفشي جائحة كورونا في العالم.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه "يجب على البلدان التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الإنفلونزا تحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن".

وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة التطعيم بالمنظمة، آن موين، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، إن "الطلب على لقاح الإنفلونزا ارتفع، إذ تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى كورونا".

وأضافت أن "بعض أجزاء من نصف الكرة الجنوبي أبلغت عن عدد أقل من حالات الإنفلونزا خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة". وتابعت: "لقد سمعنا من بعض الدول أنها تواجه مشاكل في الحصول على لقاحات إنفلونزا إضافية".

كما قال خبير في المنظمة إن "التطعيم ضد الإنفلونزا هو أفضل طريقة للوقاية من المرض وتقليل شدته والعبء المجتمعي".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 32 مليونا و517 ألفا، توفي منهم أكثر من 989 ألفا، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و998 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الإنفلونزا
#فيروس كورونا
#لقاح

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