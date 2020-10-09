  2. صحة
  3. صحة

الصين تلتحق بخطة "لقاحات كورونا" العالمية

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 23:50

الصين تلتحق بخطة "لقاحات كورونا" العالمية
بكين (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، الجمعة، الانضمام رسميا إلى خطة "كوفاكس" العالمية، الهادفة لتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون يينغ، في تصريح صحفي، إن "الصين وقعت اتفاقية مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) انضمت بموجبها رسميا إلى خطة (كوفاكس)"، بحسب وكالة "شينخوا" المحلية.

وأوضحت أن بلادها "اتخذت هذه الخطوة المهمة بهدف دعم مفهوم مجتمع الصحة المشترك للجميع والوفاء بالتزامها بتحويل لقاحات كوفيد-19 (كورونا) إلى منفعة عامة عالمية".

ولا تزال الجائحة تشكل حاليا تهديدا خطيرا لسلامة وصحة الناس في جميع البلدان، وتواصل الصين السعي لضمان امتلاك البلدان النامية اللقاحات المناسبة والآمنة على قدم المساواة، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت المتحدثة: "تعهدنا جديا بجعل اللقاحات التي تطورها الصين وتطبقها منفعة عامة عالمية، وإعطاء الأولوية للبلدان النامية عند توفيرها". وأشارت إلى أن بلادها "تواصل العمل مع شركاء كوفاكس، وستسهم بنصيبها في الحرب العالمية ضد الجائحة لحماية سلامة وصحة جميع البشر".

وتشتد المنافسة في سباق محموم انطلق منذ مطلع العام الجاري، من أجل إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك على وقع إعادة فرض تدابير صحية للحد من انتشار الفيروس في موجة ثانية بدت أشد وطأ من سابقتها، في ظل تسارع انتقال العدوى وارتفاع عدد الوفيات بالوباء.


#لقاح
#فيروس كورونا
#الصين
#كوفاكس

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"كورونا الطويل" ما هو؟
"كورونا الطويل" ما هو؟

2020-10-09

اليونسيف يوصف الوفياة الجنينيّة بـ"المأساة المهملة"
اليونسيف يوصف الوفياة الجنينيّة بـ"المأساة المهملة"

2020-10-08

دراسة: كيف يؤثر التدخين على المرأة الحامل حتى لو أقلعت؟
دراسة: كيف يؤثر التدخين على المرأة الحامل حتى لو أقلعت؟

2020-10-07

الأكثر قراءة

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

2020-10-08
مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

2020-10-08
اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

2020-10-08
الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

2020-10-08
تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ

تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ"صفقة سيئة" مع إيران

2020-10-08