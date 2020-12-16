حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من موجة وبائية جديدة في أوروبا مطلع العام 2021 المقبل، وذلك على إثر الاجتماعات والتجمهرات المتوقعة خلال عطلة الأعياد، موصية بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان صدر عنها، بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة، في بيان، إنه بالنظر إلى تطور وباء فيروس كورونا في أوروبا، إن "هناك خطرا كبيرا لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام.

بوابة براندنبورغ، برلين - نوفيمبر الماضي (أ ب)

وأوضحت المنظمة أنه "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".

ونصحت بتنظيم اللقاءات في الهواء الطلق، قدر الإمكان، وأوضحت بأنه "إذا كانت تجري في الداخل، فيجب الحد من عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى".

وسجّل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 53 بلدا من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

مركز تجاري في العاصمة الروسية، موسكو (أ ب)

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالي 1.7 مليون إصابة جديدة بالإضافة إلى أكثر من 34,500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، في العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا والحانات والمطاعم في المملكة المتحدة.