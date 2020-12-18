"لقاحات كورونا ستكون متاحة في الدول النامية بالأشهر الأولى من 2021"

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات ("غافي") المتعاون معها، اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "حصلت على قرابة ملياري" جرعة.

من جهته، أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور إيلا، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر.

أما الصين فتعتزم بدء برنامج لتطعيم المواطنين في مقاطعة سيتشوان النائية، في جنوب غرب البلاد، أوائل العام المقبل، رغم أن التلقيح لم يحصل بعد على الموافقة الرسمية.

تلقى ما لا يقل عن مليون شخص بالفعل تلقيحا في الصين بعد الموافقة على لقاحين تحت التجربة "للاستخدام في حالات الطوارئ"، لكن حتى الآن اقتصر الأمر على المجموعات ذات الأولوية مثل موظفي الدولة والطلاب الدوليين.

ولدى الصين خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المراحل النهائية من التطوير، لكن لم يتلق أي منها موافقة رسمية من السلطات، ولم يتم نشر نتائج تجاربها في المراحل الأخيرة بعد.

وصرح مسؤول صحي بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية أنه سيتم توفير اللقاحات لعامة الناس في سيتشوان بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شباط/فبراير.

وقال مسؤولون، الخميس، إن 118 ألف جرعة لقاح وصلت إلى المقاطعة حتى الآن، مع خطط لتلقيح جميع الفئات المعرضة للخطر بحلول 5 شباط/فبراير قبل تعميم البرنامج على بقية السكان.

ولم يحدد المسؤولون الجهة التي طورت وانتجت اللقاحات.