منحت الولايات المتحدة الأميركية، ليلة الجمعة - السبت الماضية، ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء (FDA).

بذلك، يُصبح لقاح "موديرنا" ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح "فايزر"- "بيونتيك"، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين الماضي، في البلاد.

وكما حصل بالنسبة إلى لقاح فايزر- بيونتيك الذي تمت الموافقة عليه قبل 7 أيام، منحت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر للقاح موديرنا غداة إعطاء لجنة خبراء أميركيين توصية إيجابية بما يتعلّق به.

(أ ب)

وقال الرئيس دونالد ترامب: "تهانينا، لقاح موديرنا بات متوافرا الآن!".

من جهته، قال رئيس إدارة الغذاء والدواء، الدكتور ستيفن هان، إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

Congratulations, the Moderna vaccine is now available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرّها في ماساتشوستس، قدّمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وبدأت هذه الشركة الفتيّة العمل على لقاحها في كانون الثاني/ يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وقد تلقّت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

واللقاح الذي قيل إن نسبة فعاليته تصل إلى 94.1%، يمكن استخدامه بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

ووقعت الولايات المتحدة على صفقة لشراء 200 مليون جرعة من شركة "موديرنا"، ومن المنتظر أن تبدأ الأحد عملية توزيع 5.9 مليون جرعة تقريبًا من اللقاح المذكور.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري، ثم 80 مليونًا إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس.