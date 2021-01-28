  2. صحة
  3. صحة

"فايزر" و"بايونتيك": لقاحنا فعال ضد طفرتي كورونا الجديدتين

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 13:37

"فايزر" و"بايونتيك": لقاحنا فعال ضد طفرتي كورونا الجديدتين
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أصدرت شركتا الأدوية "فايزر" و"بايونتيك"، اليوم الخميس، بيانًا، قالتا فيه إن "لقاحهما ضد كوفيد-19 يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية وجنوب الإفريقية".

وقالت الشركتان في البيان إن "فوارق طفيفة" رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين "لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس".

وقال البيان إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة".

وأكد في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

وأضاف أن "بايونتيك وفايزر تعتقدان أن مرونة منصة اللقاح ‘إم آ إن إيه‘ المملوكة من بايونتيك، تجعلها في وضع يسمح لها بتطوير متغيرات جديدة للقاح إذا لزم الأمر".

وتجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات في العالم 18 ألف وفاة للمرة الأولى الأربعاء، في وقت يُنظر إلى اللقاحات على أنه الفرصة الوحيدة الحقيقية للعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فايزر
#بايونتيك
#لقاحات
#فيروس كورونا
#إصابات
#تطعيم

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح
"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح

2021-01-27

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر
دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر

2021-01-26

نصف الأولاد العرب يعانون من السمنة الزائدة
نصف الأولاد العرب يعانون من السمنة الزائدة

2021-01-25

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

2021-01-27
نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

2021-01-27
الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

2021-01-27
استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

2021-01-27
الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

2021-01-27