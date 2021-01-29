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الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا"

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 22:36

الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا"
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا" (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح "أسترازينيكا/أكسفورد" ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي لمن تجاوزوا 18 عامًا، مؤكدة في الوقت نفسه أنّه مناسب لكبار السن.

ومساء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إجازة بروكسل اللقاح ليكون الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد لقاحي "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا."

وقالت فون دير لايين في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أتوقع أن توفّر الشركة 400 مليون جرعة كما هو متفق عليه"، في وقت تواجه أسترازينيكا انتقادات القادة الأوروبيين بسبب تأخيرات كبيرة على صعيد تسليم شحنات اللقاح.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تترقب بشدة قرار الوكالة الأوروبية خصوصًا بشأن ما إذا كانت ستحذو حذو الهيئة الألمانية، التي أوصت الخميس، بعدم إعطاء هذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، معتبرةً أن البيانات المتوفرة عن هذه الفئة "غير كافية".

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة، إيمر كوك، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "مع توصية اليوم، فإننا نوسّع نطاق لقاحات كوفيد-19 المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الوباء".

وأضافت لا لقاح بين الثلاثة يشكّل "عصا سحرية في حد ذاته، لكنها توفر معًا الأدوات والخيارات التي نحتاج إليها".

وكان الرئيس الفرنسي أعرب، الجمعة، قبل ساعات قليلة من قرار وكالة الأدوية الأوروبية، عن شكوك لديه بشأن فعالية هذا اللقاح.

وقال في لقاء مع الصحافة الأجنبية، في تصريحات أكد الاليزيه صحتها لفرانس برس، "لدينا القليل من المعلومات حول هذا اللقاح، نحن ننتظر نتائج" وكالة الأدوية، مضيفًا أنّ ثمة اعتقادا حاليًا بأنه "يكاد يكون غير فعّال لمن هم فوق 65 عاما".

وتابع "ما يمكنني قوله رسميا هو أن الردود الأولية التي لدينا ليست مشجعة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60-65 عاما (...) لذلك فأنا من جهتي أنتظر إعلان وكالة الأدوية الأوروبية ومن ثمّ الهيئة العليا للصحة" في فرنسا.

وسبق لأسترازينيكا أن دافعت عن فعالية لقاحها لجميع الفئات العمرية، إلى جانب المملكة المتحدة حيث تم بالفعل استخدامه على نطاق واسع بين كبار السن.

ورحبت المجموعة السويدية البريطانية بالضوء الأخضر الأوروبي الممنوح للقاحها، مؤكدة العمل من أجل "الوصول واسع النطاق والعادل" إلى المنتج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أسترازينيكا
#لقاح
#الاتحاد الأوروبي

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