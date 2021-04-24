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الدول الثرية تستحوذ على غالبية لقاحات كورونا

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 21:57

الدول الثرية تستحوذ على غالبية لقاحات كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

أعطي أكثر من مليار جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا حول العالم، حتى مساء السبت، بحسب ما بيّن تعداد لوكالة "فرانس برس".

وتصدّر لقاح لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" الانتشار حول العالم.

وتوزّعت الجرعات على 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية. وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليونا) والهند (138,4 مليونا). ولكن قياسا بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح ستة من كل عشرة إسرائيليين في شكل كامل.

وفي المملكة المتحدة، تلقّى 49 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقلّ، فيما بلغت النسبة في الإمارات أكثر من 51 في المئة، وفي الولايات المتحدة 42 في المئة، وتشيلي 41 في المئة والبحرين 38 في المئة والأوروغواي 32 في المئة.

وفي الاتحاد الأوروبي، تلقى 21 في المئة من السكان 128 مليون جرعة. وتصدرت القائمة مالطا (47 في المئة) والمجر (37 في المئة). أمّا الدول الأوروبية الاكثر كثافة سكانية، فسجّلت نسبا أدنى: فرنسا (20,5 في المئة)، وألمانيا (22,6) وإيطاليا (19,9) وإسبانيا (22,3).

واستغرق إعطاء نصف مليار جرعة أربعة أشهر حتى 25 آذار/مارس الفائت، في حين تضاعف العدد في أقل من شهر.

وإذا كانت غالبية الدول الفقيرة قد بدأت بالتلقيح بفضل منصة "كوفاكس"، فإنّ هذه الحملات لا تزال امتيازا للدول ذات الدخل المرتفع وفق تعريف البنك الدولي، والتي تضم 16 في المئة من سكان الكوكب، واحتكرت 47 في المئة من الجرعات التي تم إعطاؤها.

أمّا الدول ذات الدخل المحدود فلم تحظ سوى بـ0,2 في المئة من الجرعات.

وثمة 12 بلدا لم تباشر التلقيح حتى الآن، سبعة في أفريقيا (تنزانيا ومدغشقر وبوركينا فاسو وتشاد وبوروندي وأفريقيا الوسطى واريتريا) وثلاثة في أوقيانيا (فانواتو وساموا وكيريباتي)، وبلد واحد في آسيا (كوريا الشمالية) وآخر في جزر الكاريبي (هايتي).

ورغم الجدل الذي أثير بشأنه، لا يزال لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" الأكثر انتشارا في العالم، إذ أعطي في 75 في المئة من الدول والمناطق التي تقوم بالتلقيح (156 بلدا على الأقل من 207).

ويتقدم بذلك على لقاحات "فايزر-بايونتيك" (91 بلدا على الأقل) و"موديرنا" (46 بلدا على الأقل) و"سينوفارم" (41 بلدا) و"سبوتنيك-في" (32 بلدا) و"سينوفاك" (21 بلدا).

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#لقاح كورونا
#فايزر
#موديرنا
#أكسفورد

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