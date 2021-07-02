"جونسون آند جونسون": لقاحنا فعّال ضدّ الطفرة الهنديّة لكورونا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون"، أن لقاحها الذي يُعطى بجرعة واحدة، فعال ضد المتحورة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى، التي عُزلت في البداية في الهند.

وذكرت الشركة أن استجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل.

وقالت الشركة الأميركية إن دراسة أجرتها على عدد صغير من ثمانية أشخاص تلقوا اللقاح؛ أظهرت أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديهم كانت قادرة على تحييد المتحورة دلتا.

وخلصت إلى النتائج نفسها دراسة ثانية شملت 20 مريضًا تلقوا اللقاح من مركز "بيث إسرائيل الطبي" في بوسطن.

ونشرت بيانات الدراستين على منصة بيوركسيف "ما قبل النشر" حيث يمكن للعلماء عرض أعمالهم قبل النشر المحتمل في مجلة علمية بعد مراجعتها.

وقال المدير العلمي للشركة، بول ستوفيلز في بيان صدر أمس الخميس: "نعتقد أن لقاحنا يوفر حماية طويلة الأمد ضد كوفيد ويسمح بتحييد المتحورة دلتا".

وقال رئيس الأبحاث والتطوير لدى المجموعة، ماثاي مامن إن البيانات "التي توبعت على مدى ثمانية أشهر حتى الآن" تظهر أن اللقاح أحادي الجرعة "ينتج استجابة قوية من الأجسام المضادة التي لا تتراجع، بل إننا نلاحظ تحسنًا بمرور الوقت".

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس إنها تخشى حدوث موجة جديدة من الجائحة في أوروبا بسبب المتحورة دلتا، في حين بدأت بلدان القارة العمل بشهادتها الصحية على أمل إنعاش السياحة، فيما يرتفع عدد الإصابات "بمعدل ينذر بالخطر" في إفريقيا.

وليست آسيا بمنأى عن ذلك إذ فرضت بنغلادش الإغلاق منذ الخميس وأعلنت إندونيسيا عن فرض قيود اعتبارًا من يوم السبت في مواجهة ارتفاع حاد في الإصابات.