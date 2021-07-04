قالت مستشارة الأمراض الوبائية والمعدية، د. خزيمة خمايسي، لـ"عرب 48" إن "هناك قلقا من عودة ارتفاع نسب العدوى في المجتمع العربي بعد أيام نتيجة الموجة الرابعة من جائحة كورونا التي بدأت تجتاح البلاد قبل أيام".

وعزت خمايسي هذا القلق إلى أن "نسب التطعيم ونسب الفحوصات لدى العرب منخفضة مقارنة مع الوضع العام في البلاد".

د. خزيمة خمايسي

وعن تطعيم الأولاد وأبناء الشبيبة، قالت إنه "لو وضعنا مخاطر العدوى والإصابة بالمرض على ميزان المقارنة بمخاطر التطعيم نجد بأن مخاطر الإصابة بالمرض وما يعقبه من مضاعفات لدى الأولاد هي أخطر بكثير".

"عرب 48": هل نحن فعلا أمام موجة رابعة جدية من جائحة كورونا؟

خمايسي: أرفض تسمية الموجات. بالنسبة لي جائحة كورونا موجودة في البلاد منذ نشأتها، وما يسمى بالموجات هو الارتفاع في عدد الإصابات، لكنها موجودة طوال الوقت. صحيح أنها تراجعت بشكل كبير وملحوظ بعد ما سمي بالـ"الموجة الثالثة"، لكنها لم تختف على الإطلاق، ولو نظرنا إلى العالم نجد أنها في تلك الفترة سجلت أرقاما هائلة، لذلك حين نتحدث عن اختفاء الجائحة يجب أن تكون قد زالت من العالم بأسره. نحن اليوم بصدد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تقتصر على العشرات أو المئات يوميا ما يعني أنها ما زالت في بدايتها، ومعظم حالات الإصابة هي بين الشباب وأبناء الشبيبة الذين لم يتلقوا التطعيم، بالإضافة إلى حالات إصابة بين الذين تلقوا التطعيم وخصوصا بين أوساط العائدين من خارج البلاد، ومعظم الإصابات شخّصت على أنها من السلالة الهندية "دلتا" التي حملها هؤلاء المسافرون إلى البلاد.

"عرب 48": هل التطعيم سبب تراجع العدوى والإصابات في البلاد إلى حد جعلنا نعتقد أنها اختفت من بلادنا؟

خمايسي: الجواب على هذا السؤال يتفرّع لأكثر من سبب، أولها تعليمات وزارة الصحة التي أوصت بوضع الكمامات والتباعد المكاني وعدم التجمهر، فالالتزام بهذه التعليمات أسس القاعدة للانتصار على الوباء، ثم جاءت حملة التطعيمات الكبيرة والتي أعطت الدافع القوي الذي جعلنا محصنين من العدوى. ولو أردنا تحديد العامل الرئيسي للتغلب على الجائحة فلا شك أنها حملة التطعيم، بمساعدة العوامل الأخرى.

"عرب 48": بصفتك خبيرة بالأمراض الوبائية، هل ينتظر المجتمع العربي إصابات بأعداد كبيرة بعد عشرة أيام إلى أسبوعين؟

خمايسي: عادة ما نلاحظ تأخر ارتفاع الحالات في المجتمع العربي عن المجتمع العام الإسرائيلي، وهذا يعود إلى عدة أسباب، أذكر منها أن عدد الفحوصات التي تُجرى في المجتمع العربي قليلة على الدوام منذ انتشار الجائحة، وثانيا الوعي غير الكافي في المجتمع العربي والإهمال في تنفيذ التعليمات، لذلك نرى في كل مرة أنه بعد يتم إحكام القبضة واتخاذ إجراءات مشددة وإغلاقات في المجتمع اليهودي نجده ينفلت بعد ذلك في المجتمع العربي إلى حد فقدان السيطرة. وسبب آخر هو أن التجاوب مع حملات التطعيم في المجتمع العربي كان أقل، سواء بين فئة كبار السن (50 عاما فما فوق) أو بين فئة الشباب.

"عرب 48": هل هذا يعني أنه بسبب هذه العوامل قد نجد انتشارا واسعا للوباء في المجتمع العربي، خاصة ونحن مقبلون في موسم أعياد وأفراح؟!

خمايسي: هناك احتمال بأنه بسبب قلة الفحوصات وقلة التطعيمات يوجد تخوّف من أن تصل الموجة بعد أسبوعين إلى المجتمع العربي. لذلك نحن منذ أيام بدأنا بإعادة تفعيل مكتب الاستشارة والتوجيه التابع لوزارة الصحة في المجتمع العربي، وعدنا إلى نشاطنا وفعالياتنا التي كنا عليها في أوج الأزمة بهدف زيادة التوعية وزيادة الفحوصات والتطعيمات في المجتمع العربي.

"عرب 48": حسب معلوماتك، هل يغطي التطعيم السلالة الهندية المعروفة باسم "دلتا"؟

خمايسي: لكي نعرف إذا كان التطعيم يغطي أي سلالة جديدة، نحتاج إلى بعض الوقت لدراسة الحالات في الدول والبلدان التي كانت فيها نسب التطعيم مرتفعة، ونقارن بين مجموعات المتطعمين وغير المتطعمين. حتى الآن من خلال المعطيات المتوفرة لدينا من البلاد والعالم نعرف أن التطعيم يغطي هذه الطفرة بنسبة نحو 80%. وأريد التشديد هنا على أن هذه النسبة تعتبر جيدة جدا وعالية جدا لو قورنت بالتطعيمات التقليدية والموسمية التي تعطى ضد الإنفلونزا الموسمية على سبيل المثال، إذ تصل نسبة فعاليتها إلى 60 - 70%، ورغم ذلك هي تعتبر ناجعة جدا. صحيح إننا في بداية التطعيم كنا نسمع عن تغطية بنسبة 95%، وإذا هبطت نسبة نجاعته اليوم إلى 80% فهذا لا يعني أنه لم يعد فعالا، فالتطعيم الذي يمنع الحالات الخطرة بنسبة 80 - 85% بلغة الطب يعتبر فعالا جدا، وأنا بصفتي خبيرة في هذا المجال أقول لك إننا لا نرى هذه النسب في تطعيمات كثيرة أخرى.

"عرب 48": ماذا يعني أن تداهمنا موجة رابعة من الوباء في الوقت الذي فيه 70% من المواطنين قد تلقوا التطعيم؟

خمايسي: الشيء الأهم بالنسبة لنا هو جهاز الصحة وضمان عدم انهيار هذا الجهاز إزاء حالات الإصابة، وانهيار جهاز الصحة يعني عجز هذا الجهاز عن توفير العلاج للمرضى. أعتقد أنه مع حملة التطعيمات الجارية ومع النسب والأرقام الموجودة أن هذا السيناريو غير متوقع بمعنى أن جهاز الصحة لن ينهار، وهذا هو الهدف الأهم بالنسبة وليس عدد الذين يحملون الفيروس أو يصابون بالعدوى، وبالدرجة الثانية من الأهمية هو منع الحالات الخطرة.

"عرب 48": بالنسبة للإجراءات وفرض القيود هل سيكون بموجب حالات العدوى والإصابات اليومية، أم بموجب عدد الحالات الخطرة؟

خمايسي: هذا السؤال يتعذر عليّ الإجابة عنه لأن "كابينيت كورونا" هو الجهة المخوّلة بفرض الإجراءات والقيود، ونحن نعتمد اليوم إستراتيجية الاحتواء وليس فرض القيود، وأعني أنه ليس معامل العدوى (R) هو ما سيوجهنا وإنما ما سيؤخذ بعين الاعتبار هو مجمل المتغيرات وأهمها عدد الحالات الصعبة داخل المستشفيات مع الحرص على عدم تأثر سير الحياة الطبيعي، ما يعني أنه ليس أعداد الإصابات اليومية والأرقام هي التي ستوجهنا.

"عرب 48": هناك دعوات، اليوم، لتطعيم الأولاد وأبناء الشبيبة، هل التطعيم آمن بالنسبة لهذه الفئات؟

خمايسي: هذا هو السؤال الأهم، اليوم، لذلك فإن الإجابة عنه تحتاج إلى ميزان المقارنة بين جدوى التطعيم من جهة ومخاطره من جهة أخرى. وبكلمات أبسط أقول علينا أن ننظر إلى حسنات التطعيم وسيئاته مقابل مخاطر المرض ومضاعفاته على أبناء الشبيبة. وما هو معروف لدينا أن إصابات الأولاد تلزم واحدا من كل ستة أولاد لتلقي العلاج في المستشفى بحالة متوسطة أو خطيرة، والعامل الآخر هو ما يحدث من مضاعفات للمرض على الأولاد للمدى البعيد. وهناك أرقام عالية نسبيا لأولاد عانوا من مضاعفات الإصابة بكورونا (مضاعفات ما بعد كورونا) والمعطيات العالمية تشير إلى أن واحدا من سبعة أولاد يعاني مضاعفات الإصابة بالفيروس، وهي نسبة عالية لا يستهان بها. والمعاناة بعيدة المدى تظهر في الضعف العام، والصداع وعدم القدرة على التركيز وصعوبات بالتنفس وغيرها.

الآن من جانب حسنات وسلبيات التطعيم فقد لوحظت إصابات بالتهاب بسيط بعضلة القلب لواحد من كل 12000 شاب حاصل على التطعيم (هذه الظاهرة كانت شائعة بين الشبان الذكور فقط)، وهذه النسبة ضئيلة جدا يجب ألا تردعنا عن تلقي التطعيم على مقياس نجاعة التطعيم مقابل مخاطر الإصابة بالمرض. وأشدد هنا على أنه بالرغم من وجود أعراض جانبية نادرة وهامشية للتطعيم فإن فائدته أعلى بكثير من خطورة الإصابة بالمرض.

"عرب 48": هل هناك إقبال على تطعيم الأولاد؟

خمايسي: حتى قبل أسبوع كانت النسب متدنية جدا، ومع بدء ما سمي بالموجة الرابعة طرأ ارتفاع ملحوظ على تطعيم الأولاد من سن 12 - 16 عاما، في المجتمع اليهودي، لكن هذه النسبة ضئيلة جدا بين الأولاد في المجتمع العربي. لذلك عقدنا جلسة ناقشنا فيها زيادة محطات التطعيم في البلدات العربية ويقابل ذلك حملة إعلامية لتشجيع تطعيم الأولاد.

"عرب 48": هل السلالة الهندية "دلتا" سريعة العدوى أكثر من سابقاتها وأخطر في حال الإصابة؟

خمايسي: نعم، هي سريعة العدوى حسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة. نسبة العدوى بهذه السلالة أعلى بنحو 60% من السلالات التي عرفناها في السابق وربما أعلى من ذلك، أما من حيث خطورة الإصابة بها فلا نعرف إذا كان أشد قسوة أو عدائية ولا توجد إجابة شافية، قد يكون أشد خطورة بعض الشيء، لكن الأمر غير مثبت.