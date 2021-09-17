دراسة جديدة: لقاح "موديرنا" يتفوق على "فايزر"

أظهرت دراسة جديدة نشرها المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يؤمن حماية أطول على المدى الطويل ضد الاستشفاء، مقارنة مع لقاح "فايزر".

وأجرى باحثو المركز تحليلا على نحو 3689 بالغا، أدخلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد بشكل قاس من 11 آذار/ مارس حتى 15 آب/ أغسطس 2021، وهي الفترة التي سبقت وتشمل انتشار المتحورة دلتا.

وكان 12,9 بالمئة منهم ملقحون بشكل كامل بموديرنا و20,0 بلقاح "فايزر"/ "بايونتيك"، و3,1 بالمئة بـ"جونسون آند جونسون".

ومدى كل الفترة كان لقاح موديرنا فعالا بنسبة 93% ضد الاستشفاء، وفايزر 88% وجونسون آند جونسون 68%.

وكان فقدان الفاعلية ضد الاستشفاء بالنسبة للقاح فايزر واضحا: فقد تراجع من 91% في الأيام الـ14 إلى 120 بعد التلقيح، إلى 77% بعد أكثر من 120 يوما على التلقيح. وفي المقابل تراجع موديرنا من 93% الى 92% مقارنة مع الفترتين.

وشملت الدراسة أيضا تحليلا منفصلا عن مستويات أنواع مختلفة من الأجسام المضادة التي تثيرها اللقاحات أخذت من مئة متطوع.

وتبين أيضا أن لقاح موديرنا، أنتج مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بلقاحي فايزر وجونسون آند جونسون.

وهناك أبحاث متراكمة تشير إلى تفوق لقاح موديرنا على لقاح فايزر بينها دراسات أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، نشرت الأسبوع الماضي.

والأسباب لا تزال غير واضحة، لكنها قد تكون لأن مستويات الجرعات أعلى؛ 100 ميكروغرام مقابل 30.

وقد يكون الأمر مرتبطا أيضا بالفترة الفاصلة بين الجرعتين، إذ إن فايزر يعطى بفارق ثلاثة أسابيع مقابل أربعة أسابيع لموديرنا.

وتعقد إدارة الغذاء والدواء الأميركية اجتماعا لكبار الخبراء المستقلين، الجمعة، لبحث مسألة إعطاء جرعات ثالثة من فايزر لجميع الأشخاص وليس فقط للاشخاص الذين يواجهون ضعفا في المناعة.