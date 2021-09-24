الصحة العالمية توصي بأدوية لحالات كورونا الخطيرة

أوصت منظمة الصحة العالمية ولأول مرة بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لفيروس كورونا المستجد لدى المرضى المعرضين للخطر إثر المرض.

واستندت الصحة العالمية إلى دراسات تشير إلى أن توليفة من من "كازيريفيماب" و"إيمديفيماب" طورتها شركة "ريجينيرون" الأميركية بالمشاركة مع شركة "روش" السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتوصي المنظمة الآن بتقديم "كازيريفيماب" و"إيمديفيماب" لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بكورونا ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إن "المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساما مضادة طبيعية ضد كورونا هم مجموعة المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي".

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون"، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع "روش" بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.