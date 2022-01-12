فاوتشي يُرجّح إصابة الجميع بالمتحوّرة أوميكرون ويدعو "لإستراتيجية جديدة"

عرب ٤٨/ أ ف ب

اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة "على عتبة" فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها "التعايش مع" فيروس كورونا.

وقال فاوتشي "في وقت يتقدّم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر الإصابة".

وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في كافة أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية، الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 كانون الثاني/يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وقال فاوتشي، الثلاثاء، "لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول ‘فلنتعايش مع الفيروس‘، بسبب خصوصًا الضغط الحالي على نظام الرعاية". وأضاف "لكنني أعتقد أننا سنصل إليها".

ورجّح أن يُصاب "الجميع تقريبًا" بالمتحورة أوميكرون" لأنها شديدة العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع "لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول" داعيًا إلى وضع "إستراتيجية جديدة" قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات خصوصًا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع. وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وكانت قد توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن يحوّل انتشار المتحورة "أوميكرون"، وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مرض متوطِّن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وأعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس إستراتيجية "مستدامة".

وقال مسؤول إستراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية، ماركو كافاليري: "لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها".

وأضاف كافاليري في مؤتمر صحافي أنه "مع زيادة المناعة لدى السكان - وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم - سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن". لكنه شدد على أنه "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".