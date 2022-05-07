مئات حالات التهاب الكبد لدى الأطفال حول العالم

أبلغت منظمة الصحة العالمية عما يقرب من 230 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ في أكثر من عشرين دولة.

وأعلنت السلطات الصحية الأميركية، أمس الجمعة، أنها تحقق في 109 إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى أطفال في الولايات المتحدة أسفرت عن خمس وفيات.

وتثير التهابات الكبد الحادة هذه أيضا مخاوف في أوروبا، حيث سجلت حالات كثيرة، وينكب علماء من العالم أجمع على البحث عن أسبابها.

وفي الولايات المتحدة، رصدت الحالات في 25 ولاية ومنطقة أميركية، ويبلغ معدل أعمار الأطفال المصابين سنتين فقط، وفق ما أعلن مسؤول في المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) خلال مؤتمر صحافي.

وأوضح المدير المساعد المكلف شؤون الأمراض المعدية في مراكز "سي دي سي" جاي باتلر أن "التلقيح ضد كوفيد-19 ليس السبب" وراء هذه الإصابات، قائلا إنه يسعى من خلال هذا التصريح إلى قطع الطريق أمام شائعات متداولة عبر الإنترنت.

وقال باتلر "ندرك أن هذا النبأ قد يكون مقلقا، خصوصا لأهالي الأطفال الصغار. من المهم التذكير بأن حالات التهاب الكبد الحاد هذه نادرة".

وأوضح أن عدد حالات إدخال الأطفال إلى قسم الطوارئ بسبب التهاب الكبد ليس مرتفعا بصورة غير طبيعية حاليا في الولايات المتحدة، خلافا لما هو عليه الوضع في بريطانيا.

وأفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، إنه تم تسجيل حوالي 95 حالة إصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "مع حلول 5 أيار/مايو، تم الإبلاغ عما يقرب من 95 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل، في 15 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

تم تسجيل معظم الحالات في إيطاليا وإسبانيا - 35 و 22 على التوالي. وفي كل من هولندا والدنمارك ست حالات، بينما يوجد في إيرلندا أقل من خمس حالات. في البرتغال ورومانيا، بلغ عدد الحالات أربع حالات لكل منهما، وفي بلجيكا، ثلاث حالات. تم تسجيل حالتين في كل من النمسا وقبرص وفرنسا والنرويج. وفي ألمانيا وبولندا وسلوفينيا، تم اكتشاف حالة واحدة.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عما يقرب من 230 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ في أكثر من عشرين دولة.