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الصحة العالمية: عدد الوفيات بأوروبا إثر الإصابة بكورونا تجاوز الـ2 مليون

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 17:28

الصحة العالمية: عدد الوفيات بأوروبا إثر الإصابة بكورونا تجاوز الـ2 مليون
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن عدد الوفيات جراء كوفيد في أوروبا التي كانت بؤرة الوباء، تجاوز عتبة مليوني شخص.

وقالت الوكالة الأممية في بيان "تم تجاوز عتبة مروعة مع تخطي عدد الوفيات المؤكدة المسجّلة في دول منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا مليوني شخص".

تضم منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية 53 من الدول والمناطق العديد منها في آسيا الوسطى.

وتظهر بيانات المنظمة أن 2,002,058 شخصا قضوا بكوفيد من بين 218,225,294 إصابة مسجلة في المنطقة. وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تأثرا بالوباء أكثر من مليون وفاة.

ولكن بعد ارتفاع أعداد الإصابات في الأسبوعين الأولين من آذار/مارس، يتراجع عدد الإصابات في أوروبا.

وتراجعت أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بنسبة 26% و24% في الأيام السبعة الماضية.

وبعد أكثر من عامين على فرض التدابير الأولى، خففت غالبية الدول الأوروبية القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس.

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#منظمة الصحة العالمية
#فيروس كورونا
#وفيات بأوروبا

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