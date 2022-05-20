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بعد ظهوره في أوروبا: تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدري القردة بكندا

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 07:34

بعد ظهوره في أوروبا: تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدري القردة بكندا
قياس درجة الحرارة بمحاولة لكشف إصابات بجدري القردة في إندونيسيا، الأسيبوع الحالي (Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت كندا مساء أمس، الخميس، تسجيل أوّل حالتَي إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوروبا أيضا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان إنه "أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القردة لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة. هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا".

وأشارت السلطات الكندية إلى أنّ حالات أخرى مشتبها بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية. وتحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

وبعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال، أول من أمس، أنهما سجّلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة، وهو مرض نادر في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد، منذ بداية أيار/مايو، خصوصا في مجتمع المثليين.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد، مساء أول من أمس، اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض متوطّن في غرب أفريقيا.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

أما في البرتغال، فهناك "أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة في منطقة لشبونة تم تأكيد خمس منها" وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد.

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#جدري القردة
#كندا
#أوروبا

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