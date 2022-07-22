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تسجيل أوّل حالة شلل أطفال في الولايات المتحدة منذ قرابة عقد

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 11:58

تسجيل أوّل حالة شلل أطفال في الولايات المتحدة منذ قرابة عقد
(توضيحية - "الأناضول")
عرب ٤٨

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ نحو عقد.

وقال المسؤولون الصحيون في مقاطعة روكلاند إن الحالة المصابة لشخص بالغ لم يحصل على تطعيم ضد شلل الأطفال، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المصاب، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وكانت آخر حالة من هذا القبيل في عام 2013، عندما تم تشخيص طفل يبلغ 7 أشهر انتقل مؤخرًا إلى الولايات المتحدة من الهند في سان أنطونيو، تكساس، وفقًا لمسؤولي الصحة الفيدراليين.

وكان شلل الأطفال في يوم من الأيام أحد أكثر الأمراض المثيرة للقلق في الولايات المتحدة، حيث تسببت في حدوث آلاف حالات الشلل، العديد منها عند الأطفال.

وأصبحت اللقاحات ضد مرض شلل الأطفال متاحة ابتداءً من عام 1955.

وخفضت حملة التطعيم الوطنية العدد السنوي للحالات في الولايات المتحدة إلى أقل من 100 حالة في الستينيات وأقل من 10 حالات في السبعينيات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي عام 1979، أُعلن القضاء على شلل الأطفال في الولايات المتحدة، ولا يزال أطفال الولايات المتحدة يتم تطعيمهم بشكل روتيني ضد شلل الأطفال.

ويوصي المسؤولون الفيدراليون بأربع جرعات: تعطى في عمر شهرين ؛ 4 اشهر؛ في عمر 6 إلى 18 شهرًا ؛ وفي سن 4 إلى 6 سنوات، وتطلب بعض الدول ثلاث جرعات فقط ضد مرض شلل الأطفال.

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#نيويورك
#شلل الأطفال
#الولايات المتحدة
#أول حالة إصابة بشلل الأطفال

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