علاج الإمساك منزليا

عندما تشعر أنك تشكو من الإمساك، هل عليك التوجه إلى الطبيب مباشرةً أو أنه من الأفضل معالجة الإمساك بطرق طبيعية بالمنزل؟

العديد من الناس تزداد لديهم وتيرة التبرز وقد تصل إلى ثلاث مرات باليوم، ولكن يوجد بالمقابل أشخاص يحتاجون للتبرز مرة واحدة كل ثلاثة أيام. ليس من الضروري أن تغير لون البراز أو ملمسه أو حتى كثافته أو حجمه يدعو إلى القلق.

قد يكون الإخراج طبيعي ومنتظم وقد لا يكون كذلك، هذا الأمر لا يدعو للقلق إلا إذا كان هناك تغييرا كبيرا وواضحا عن نمط الإخراج الطبيعي الخاص بكل فرد.

ما الذي يسبب الإمساك

ينتج الإمساك عن امتصاص كمية كبيرة من الماء عن طريق القولون، عادة عندما يتحرك الطعام عبر الأمعاء الغليظة أو ما يعرف بالقولون يتم امتصاص الماء بالأمعاء أثناء تكوين الفضلات (البراز)، بالتالي تدفع تقلصات العضلات الموجودة بالأمعاء البراز نحو المستقيم، وفي الوقت اللازم لوصول البراز إلى المستقيم يتم امتصاص معظم الماء، وبذلك يتحول البراز إلى الصلابة.

عندما تكون التقلصات العضلية بطيئة تتحرك الفضلات عبر القولون ببطء، فيؤدي ذلك إلى فقدان الماء الموجود بالبراز بشكل شبه كلي، ومن أكثر الأمور المسببة للإمساك شيوعا:

عدم ممارسة الرياضة.

الأدوية.

عدم شرب كمية كبيرة من السوائل.

عدم وجود ألياف في الغذاء.

متلازمة في القولون العصبي.

تأخير أو تأجيل الحاجة للتبرز.

تناول الملينات بشكل دائم.

تغيرات في العادات اليومية أو تغيرات في المناخ.

مشاكل في الأمعاء.

مضاعفات الإمساك

البواسير

تحدث البواسير نتيجة الضغط على الأمعاء بسبب الإمساك.

الشقوق الشرجية

الشقوق الشرجية هي عبارة عن تمزق في الجلد المحيط بالفتحة الشرجية. يحدث ذلك نتيجة تجمع البراز الصلب والذي يضغط على العضلة العاصرة، وهذا يمكن أن يسبب نزفا ومشاكل في المستقيم.

تدلي المستقيم

عندما يحدث تدلي بالمستقيم يندفع القليل من البطانة المعوية من فتحة الشرج.

انحشار البراز

يحدث الانحشار غالبا عن الأطفال وعند كبار السن ونادرا ما يصيب الشباب، ويحدث نتيجة تجمع البراز الصلب والذي يؤدي إلى حدوث انحشار بالمستقيم والأمعاء بإحكام كبير بحيث لا يكفي الدفع الطبيعي للقولون لطرد البراز، وهذه الحالة تستلزم مراجعة الطوارئ أو الطبيب.

علاج الإمساك في المنزل

عادةً ما يتركز الحرص على اختيار نوعية الغذاء المفيد وذلك أهم من تتبع ومراقبة عملية التبرز بكل تفاصيلها الدقيقة. ولذلك عند الإصابة بالإمساك يجب التقيد ببعض النصائح الطبية التي تساعدك على التخلص من الإمساك وهي كالآتي:

ممارسة التمارين الرياضية البسيطة حيث يمكنك ممارسة المشي أو الهرولة لمسافات قصير، وهذا الأمر يساعد على علاج الإمساك ويقي من حدوثه.

يجب تناول كمية مناسبة من السوائل يوميا وهذه النقطة في غاية الأهمية.

الكافايين بكافة أنواعه يحرض الإمساك.

النظام الغذائي المتوازن وخاصة تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف المفيدة للجسم والتي تقي من الإمساك.

مواعيد منتظمة للتغوط مع الحرص على عدم التغوط باستعجال.

عند الجلوس على المرحاض ضع دعامة عند أسفل قدميك وذلك لتسهيل عمل الأمعاء أثناء عملية التغوط.

الملينات هي من أكثر الأمور استخداما والتي تستطيع الحصول عليها من دون وصفة طبية.

علاج الإمساك الطبي

إذا طرأ على البراز تغييرا ملحوظا فوصف الأدوية يعود إلى الطبيب لأنه يقوم بفحص القولون عن طريق الفتحة الشرجية أو يحدد الأعراض وشدتها سريريا.

ويوصى بإجراء فحص تنظير القولون، وإجراء فحص القسم السفلي من الأمعاء، و إجراء التنظير السيني وهو فحص يتم إجراؤه على امتداد الأمعاء الغليظة، وذلك باستخدام أنبوب ليّن.

إن هذه الفحوصات قد تكون متوسطة الصعوبة لكنها ليست خطيرة مع أنها تسبب إزعاجات بالغة للمريض ولذلك إذا كانت الحالة خفيفة أو غير متكررة يمكن أن يصف الطبيب بعض الأدوية في البداية.

علاج الإمساك بالأدوية

إذا كان قرار طبيبك معالجة الإمساك بالأدوية فيجب وصف وصفة طبية تحوي العديد من الأدوية التي تؤمن للمريض الراحة ومعالجة الإمساك، ومن أهم الأدوية التي توصف لعلاج الإمساك:

فوسفات الصوديوم.

جليسرول+ سترات الصوديوم+ سولفواسيتات لوريل الصوديوم.

ديفولاكس.

حليب أكسيد المغنيسيوم.

فيرين.

إمبورتال.

بورجاتون.

بيفاكول.

ميفا.

الإمساك عند الأطفال

علاج الإمساك عند الأطفال

إذا أصاب الإمساك طفلك إليك أهم النصائح العلاجية:

الماء والسوائل

يجب التأكد من تناول كمية كبيرة من السوائل والماء وهو أمر ضروري لمنع الجفاف ومنع حدوث الإمساك أو التخلص منه.

الكربوهيدرات

تناول الكربوهيدرات يزيد من كمية السوائل بالبراز فيسهل عملية البراز ويمنع الإمساك.

الألياف الغذائية

تناول الأطعمة والأغذية الغنية بالألياف ومنها الخضراوات والفواكه مع دمجها كذلك مع البقوليات.

النشاط البدني

يجب تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وكذلك على المشاركة بالفعاليات التي تزيد من الحركة للطفل ويزيد النشاط البدني يخفف من حدوث الإمساك.

تحديد موعد مناسب للتغوط

إنَ تحديد موعد التغوط أمر مهم جدا، ويفضل التغوط خاصة بعد تناول الفطور بحوالي عشر دقائق.

الأدوية

يجب مراجعة الطبيب الذي من الأرجح أن يصف دواء للطفل حسب حالته الصحية.

مراجعة الطبيب

في حال قمت بتطبيق جميع الأمور السابقة ولم تلاحظ أي تحسن أو أعراض مغايرة عندها يجب مراجعة الطبيب مباشرة. ومن العلامات والأعراض التي تترافق مع تطور المرض:

وجود دم في البراز. حدوث تسرب لا إرادي للبراز. حدوث آلام عند المنطقة الشرجية. إذا استمر الإمساك لمدة أكثر من سبع أيام وخاصة بعد تطبيق العلاج المنزلي يجب مراجعة الطبيب فورا.

الإمساك عند النساء

أسباب الإمساك عند النساء

يعد الإمساك من أكثر الأمور شيوعا عند النساء وذلك في فترة ما بعد الولادة وهي ما يطلق عليها بالنفاس حيث يبدأ جسم المرأة في هذه الفترة بالتأقلم من عدم وجود طفل ويتعافى من العديد من التغيرات الهرمونية.

يحتاج جسم المرأة لوقت حتى يعود إلى وضعه الطبيعي قبل الولادة، مما قد يسبب الإمساك كما يوجد بعض العوامل التي تؤثر على حدوث الإمساك بعد الولادة ومنها:

هرمونات الحمل.

البواسير.

تناول مكملات الحديد.

أثناء الولادة قد يحدث تلف بالعضلة العاصرة الشرجية.

علاج الإمساك عند النساء

سنذكر بعض النصائح للمساعدة في التخلص من الإمساك بعد الولادة: