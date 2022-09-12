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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح ضد متحورات أوميكرون

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 20:18

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح ضد متحورات أوميكرون
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الإثنين، على استخدام لقاح يستهدف متحورات جديدة ومعدية منبثقة عن المتحورة أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.

ويستهدف لقاح "فايزر/بايونتيك" الذي تطلق عليه تسمية "ثنائي التكافؤ" نسختي BA.4 وBA.5 من المتحورة، وهو الأول من نوعه الذي تتم الموافقة عليه في التكتل المكوّن من 27 دولة.

وأفادت الوكالة بأن "هذه التوصية ستوسع ترسانة اللقاحات المتاحة بشكل إضافي لحماية الناس من كورونا في وقت يتواصل تفشي الوباء مع توقع موجات إصابات جديدة خلال فصل الشتاء".

كما يستهدف اللقاح "النسخة الأصلية لـSARS-CoV-2" ويأتي بعد 11 يوما على موافقة الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا على لقاحات "فايزر" و"موديرنا" ضد المتحورة أوميكرون الأصلية.

وتستهدف الجرعة الأخيرة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما وتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الأساسي ضد كورونا.

وسارعت الدول الأوروبية للحصول على جيل جديد من اللقاحات لبدء حملات التطعيم بجرعات معززة قبل تفش محتمل لكورونا في أواخر العام.

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#فيروس كورونا
#أوميكرون
#وكالة الأدوية الأوروبية
#لقاح

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