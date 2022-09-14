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الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كورونا

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 18:02

الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كورونا
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كورونا الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وأكد خلال مؤتمر صحافي "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية من جراء كورونا إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".

لكنه حذر "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وشبه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراتون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضا".

وتابع "يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وقال "إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين" داعيا إلى "انتهاز هذه الفرصة".

بحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كورونا فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى حوالي 4,2 مليون إصابة جديدة.

عدد الإصابات بدون شك أعلى بكثير لا سيما لأن الحالات الطفيفة لا يتم الإعلان عنها أحيانا لكن أيضا لأن العديد من الدول خففت من فحوصات الكشف.

في 4 أيلول/سبتمبر، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا - هنا أيضا بلا شك العدد أقل بكثير من الواقع - كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.

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#منظمة الصحة العالمية
#فيروس كورونا
#جائحة كورونا

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