كل ما تحتاج لمعرفته عن التسنين عند الطفل

متى يبدأ التسنين عند الطفل؟

يبدأ التسنين عند الأطفال عادة بعمر أربع أشهر وحتى ثلاث سنوات وهي الفترة الأكثر إرهاقا عند الأم بسبب ما يمر به طفلها من ألم، حيث في هذه الفترة يزداد بكاء الطفل ويقل نومه كثيرا ما ينعكس على الأم ويسبب أرقا لها وتصبح أكثر عصبية بسبب كثرة معاناة طفلها وبكائه.

ترتيب ظهور الأسنان عند الرُضع

تختلف فترة ظهور الأسنان أو التسنين من طفل إلى آخر ولكن بشكل عام فإن غالبية الأطفال تبدأ عندها الأسنان بالبزوغ بعمر 4 إلى 7 أشهر حيث تظهر أولا الثنيتان السفليتان، وخلال 4 إلى 8 أشهر تظهر الثنيتان العلويتان.

ما بين عمر 7 أشهر إلى 9 أشهر تلاحظ الأم أيضا ظهور أسنان علوية وسفلية، أما في عمر 10 إلى 14 شهرا سوف تظهر الأرحاء وهي التي تسبب إزعاجا للطفل بشكل كبير نظرا لحجمها الكبير مقارنة مع غيرها.

أما في عمر 15 وحتى 18 شهرا فتكون مرحلة مثالية لظهور الأنياب.

خلال ثلاث سنوات يستمر بزوغ الأسنان وظهور الأرحاء كاملةً.

نصائح هامة للعناية بصحة أسنان الرضيع

حاولي أن تهتمي جيدا بأسنان طفلك، لأن ذلك يعتبر أمرا في غاية الأهمية لأن الاهتمام بها في هذه الفترة يقلل من أعراض الإصابة بالنخر والمشاكل الفكية عند بزوغ الأسنان الدائمة، لذلك يفضل أن تنظفي أسنان ولثة طفلك يوميا بعد كل رضعة أو تناوله أي طعام بواسطة قطعة قماش مبللة نظيفة أو باستخدام فرشاة ناعمة مخصصة للأطفال.

بعد بزوغ جميع الأسنان تأتي مرحلة تنظيف الأسنان بفرشاة عادية من خلال شراء فرشاة أسنان ملونة جذابة واستخدام معجون أسنان يحوي نسبة قليلة جدا من الفلورايد حيث يفضل وضع كمية من المعجون بحجم حبة العدس على الفرشاة كي لا يحدث تسمم فوري للطفل، ومن الأفضل أن يفرشي الأب والأم بعد كل وجبة من أجل أن يرى الطفل ذلك لأن الأهل هم القدوة والمثال الذي يجب التقيد به.

كيف نخفف آلام التسنين عند الرضيع؟

يولد عدد كبير من الأطفال بأسنانهم اللبنية، ويبدأ قسم آخر التسنن قبل بلوغ عمر الأربع أشهر، والبعض الآخر بعد سنة، على الرغم من اختلاف الوقت بين طفل وآخر.

لكن يبدأ غالبية الأطفال بالتسنين بالشهر السادس، ويصاحب هذا التسنين أعراض غير مريحة للطفل، والتي تسبب آلاما شديدة أحيانا، ومن الطرق والوصفات التي تعد ذات فعالية في تخفيف آلام الأسنان عند الرضيع:

على الأم أن تحك لثة طفلها بإصبع نظيف مع وضع القليل من الضغط عند موقع الألم أو عند موقع الأحتقان، ويمكن استعمال القليل من الجل المسكن إذا جرى وصفه من قبل الطبيب المختص وذلك لتهدئة اللثة. تهدئة ألم الأسنان عند الطفل بقطعة قماش جافة وجامدة، أو مع تبليل القماشة، لمدة 30 دقيقة على الأقل، يمكن للطفل أن يعض على الجزء المجمد مع إبقاء الجزء الجاف بيد الأم. إن المزيج البارد على اللثة يعطي الأمان والراحة للطفل الرضيع، ويقلل من التوتر الذي قد يحصل خلال فترة التسنين أو يمكن تغيير هذه الطريقة بعضاضة كانت موضوعة بالثلاجة حيث أن برودة العضاضة تعطي الراحة للثة طفلك. ضم الطفل باستمرار مع التأكيد على ضرورة إرضاعه تكرارا ومرارا على مدار اليوم، في هذه الفترة يحتاج الطفل إلى الشعور بالحنان والاهتمام من الأم. إلهاء الطفل بالألعاب والأنشطة المنزلية أو أخذه إلى الحديقة أو مدينة الألعاب لإلهائه عن ألمه. يفضل أن تجرب الأم إعطاء الطفل الذي تجاوز السبع أشهر شرائح من الجزر أو الخيار أو التفاح أو الكمثرى المثلجة التي تساعد في تخدير اللثة، وأن تكثر من إطعام الطفل الفواكه والخضراوات لأنها تساعد في ترطيب الفم وتغذية الجسم بالفيتامينات. إعطاء الطفل العصائر الباردة والأعشاب الطبيعية التي ربما تساعد على تخفيف وتسكين آلام التسنين عند الرضع ويوجد أيضا في الصيدليات والسوبر ماركت بسكويت مخصص للتسنين. عند اشتداد الوجع عند طفلك لا تترددي بإعطائه صادا مناسبا لعمره وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

أعراض شائعة للتسنين

هناك عددا من الأعراض الشائعة التي تترافق مع التسنين، وتظهر هذه الأعراض على معظم الأطفال الرضع، مثال على هذه الأعراض:

سيلان اللعاب.

احمرار اللثة وانتباجها.

فرك اللثة وكامل الفم والرغبة في العض.

ارتفاع درجة حرارة الطفل.

احمرار الخدين عند الطفل.

الإصابة بالقلق والتوتر ليلا.

عدم انتظام فترات الرضاعة.

كثرة البكاء المتواصل.

زيادة العصبية عند الطفل وعدم رضاه بأي شيء.

يبدأ الطفل بوضع كل شيء أمامه في فمه.

الإصابة بألم في الأذن.

طفح جلدي.

هل يسبب التسنين إسهالا

لا يسبب التسنين الإصابة بالإسهال مباشرة، وذلك وفقا للأكاديمية العالمية الأميركية لطب الأطفال، إلا أن هناك عدة أسباب تربط الإسهال بالتسنين.

يبدأ التسنين بعمر 6 أشهر، وغالبا ما تبدأ الأمهات بتقديم الأطعمة الصلبة للأطفال في نفس الفترة تقريبا، وقد يستغرق ذلك وقتا حتى يعتاد الجهاز الهضمي للطفل على هذه الأطعمة الجديدة عليه، ما يسبب تغيرا بلون البول والبراز بما في ذلك الإسهال.

وفي هذا الوقت يفقد الطفل الأجسام المضادة المناعية التي حصل عليها من الأم وخاصةً من الحليب، وفي الوقت نفسه يميل الأطفال إلى وضع أي شيء في طريقهم في أفواههم، وهذا قد يزيد من احتمالية العدوى التي قد تسبب أمراضا وخصوصا الإسهال لأن الأجسام التي يضعها الطفل في فمه قد تكون غير نظيفة ومعقمة.

هل يسبب التسنين التهاب الحلق

في العديد من الحالات يسبب التسنين سيلانا لعابيا زائدا إلى أسفل الحلق، وهذا اللعاب المنساب قد يسبب أحيانا إصابة الطفل بالسعال ومن بعدها إصابة الطفل بالتهاب الحلق، هذا في حال لم يكن هناك احتقان أنفي يمكن أن يكون سببه غالبا نزلة برد أو حساسية عادية.

لكن في الأغلب يحدث السعال لدى طفلك ليس بسبب التسنين بل يمكن أن يكون السبب الحساسية والربو وأحيانا يمكن أن يكون السبب التهاب الجيوب الأنفية، أو في بعض الحالات قد يكون السبب عدوى بكتيرية.