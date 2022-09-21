  2. صحة
  3. صحة

تقرير أميركي: معظم الوفيات بفترة الحمل "قابلة للتجنب"

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 12:49

تقرير أميركي: معظم الوفيات بفترة الحمل "قابلة للتجنب"
امرأة حامل (Gettyimages)
عرب ٤٨

أشار تقرير أصدرته السلطات الصحية الأميركية هذا الأسبوع إلى أنه من الممكن تجنّب أربع من كل خمس وفيات مرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة التي يُعتبر معدل وفيات الأمهات فيها مرتفعًا جدًا خصوصًا بين النساء السود.

وشملت الدراسة تحليل حالات نحو ألف امرأة توفين بين عامي 2017 و2019 بسبب الحمل أو المضاعفات ذات الصلة، حتى عام واحد بعد الولادة.

وأفادت واندا بارفيلد، المسؤولة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الاتحادية الأميركية الرئيسية للصحة، بأن "هذا التقرير يرسم صورة أوضح بكثير للوفيات المرتبطة بالحمل" في الولايات المتحدة.

وبلغت نسبة الوفيات خلال الحمل 22% من العيّنة المشمولة بالدراسة، في حين حصلت 25% من الوفيات يوم الولادة أو في الأسبوع التالي لها، وطرأت 53 من الحالات في غضون عام منها.

وتبيّن أن السبب الأول للوفاة في 23% من الحالات هو مشكلة تتعلق بالصحة النفسية (كالانتحار أو تناول جرعة زائدة من المخدرات)، في حين أن السبب الثاني هو حصول نزف 14% تليه المشكلات في القلب 13%.

وتولت تحليل الوفيات لجان خبراء على المستوى المحلي تضمّ أطباء متخصصين في أمراض النساء وممثلي جمعيات وخبراء صحة عامة وسواهم، عملت على وضع توصيات.

وأتيح لهذه اللجان الاطلاع على "معلومات متنوعة توخيًا لفهم الظروف المحيطة بكل حالة وفاة" والتمكن تاليًا على سبيل المثال من "اكتشاف الصلة بين الانتحار أو الجرعة الزائدة والحمل"، على ما أوضح ديفيد غودمان من "سي دي سي" لوكالة "فرانس برس".

وقد يؤدي الحمل وعواقبه مثلًا إلى تفاقم مرض نفسي أو قد يعيق تلقّي العلاج المناسب له، ويمكن أيضًا أن يتسبب للمرأة بآلام تدفعها إلى تعاطي المخدرات أو تشويه نفسها.

واعتُبرت الوفاة "قابلة للتجنب" إذا كانت تتوافر "فرصة على الأقل" لتجنبها من خلال "واحد أو أكثر من التغييرات المعقولة" في نظام الرعاية الصحية، أو من جانب المريضة أو محيطها المجتمعي.

وأوصت الدراسة مثلًا بتحسين الولوج إلى التأمين الصحي، وتعزيز الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتوفير حلول نقل أفضل لإتاحة الوصول إلى الرعاية اللازمة.

ويسجّل معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة ارتفاعًا منذ سنوات وبات اليوم من بين الأسوأ في الدول الصناعية.

وبلغ هذا المعدّل 23,8 وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2020، وفقًا للإحصاءات المنشورة في شباط/ فبراير. وأظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا، إذ بلغت نسبة الوفيات 55,3 حالة في صفوف النساء السود في مقابل 19,1 بين النساء البيض.

بودكاست عرب 48

#وفاة النساء الحوامل
#فترة الحمل
#تجنب الوفاة في فترة الحمل

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته
وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

2022-09-20

اليوم العالمي لمرض الألزهايمر.. مرضٌ شائع لكن لا علاج له حتى الآن
اليوم العالمي لمرض الألزهايمر.. مرضٌ شائع لكن لا علاج له حتى الآن

2022-09-20

الصين: تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة
الصين: تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة

2022-09-16

الأكثر قراءة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

2022-09-20

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

2022-09-20
السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

2022-09-20
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

2022-09-20
بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

2022-09-20