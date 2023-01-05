الصحة تحذر من تدخين سجائر إلكترونية تحتوي على مخدر "نايس غاي"

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية من تدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مخدر "نايس غاي" (nice guy)، والذي وصفته بـ"الخطير"، مؤكدة أنه يؤثر على المخ ويؤدي إلى الإصابة بـ"ظواهر نفسية وجسدية صعبة"، وذلك في بيان صدر عنها اليوم، الخميس.

وقالت الوزارة، في البيان، إن استهلاك مخدر "نايس غاي" يؤدّي إلى الإصابة بـ"الهلوسات ونوبات الهلع والنزيف واحتباس السوائل في الدماغ والفشل الكلوي وإصابات القلب".

وحذّرت من شراء سوائل السجائر الإلكترونية لكونها تحتوي على مخدّرات خطرة من فصيلة "نايس غاي".

وأوضحت أنه تم العثور على هذا المخدر في عدة عبوات من سوائل تبخير السجائر الإلكترونية تحت اسم: Premium Vape ،Snoop Dogg وThe Bulldog.

ولفتت الوزراة إلى أن هذه السوائل "تباع بدون رقابة وبشكل غير قانوني في الأكشاك، وفي الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعية".

وقالت إن هذه المنتجات تحتوي على مخدرات من عائلة "نايس غاي" واسمها: ADB-BUTINACA و-MDMB-4en-Pinaca.

وشددت على أن هذه المواد هي "مخدرات يتم إنتاجها في المختبرات وتعتبر شديدة الخطورة، وقوية وتسبّب الإدمان". وأفادت بأنه "سبق وأن توفي شبان جرّاء استهلاك مخدر ‘نايس غاي‘، فيما مكث آخرون في المستشفيات".

وأوضحت أن "الأعراض الجانبية لهذه المخدّرات تؤثر على المخ، فهي أعراض صعبة وترتبط بالعديد من الظواهر النفسية والبدنية مثل الذُهان (Psychosis) والهلوسة ونوبات الهلع والنزيف واحتباس السوائل في الدماغ والفشل الكلوي وإصابات القلب".

وقال مدير قسم الإنفاذ والرقابة في وزارة الصحة، روني بركوفيتش، في تصريحات وزردت في بيان الوزارة، إن "المخدرات التي تباع في الأكشاك خطرة جدًا وقد تسبب الوفاة، لا سيّما عندما تباع بشكل مموّه، بحيث لا يمكن للمستهلك أن يعرف أنه قد استهلك مخدرا خطيرا".

فيما شددت على أن "التدخين يشكل خطرًا على الصحة"، لافتة إلى ضرورة "الامتناع عن كافة منتجات التدخين"، كما حذّرت من استخدام "المنتجات المزيفة التي قد تضرّ بصحة الجمهور".