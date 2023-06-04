المقارنة والتباين بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب: أيهما أكثر صحة ولماذا؟

الشوكولاتة الداكنة هي نوع من الشوكولاتة يتم صنعها من حبوب الكاكاو المحمصة وتحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وأقل نسبة من السكر والحليب مقارنة بالشوكولاتة الأخرى.

تعتبر الشوكولاتة من أكثر الأطعمة شهرة وتفضيلا حول العالم، فهي تُعتبر حلوىً لذيذة وشهية يتمتع بها الجميع، ولكن ما قد لا يعرفهُ البعض هو أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الكثيرة.

من خلال العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، تبين أن تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات معتدلة يمكن أن يساعد على تحسين الصحة العامة والحفاظ على صحة القلب والشرايين والحفاظ على مستويات السكر في الدم وتعزيز الصحة العقلية والعين والعديد من الفوائد الأخرى.

بالرغم من أن تناول الشوكولاتة الداكنة يعتبر مفيدا للصحة، إلا أنّهُ يجب الانتباه إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية ودهون قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تناولت بكميات كبيرة. لذلك، يجب تناولها بشكل معتدل وجزء من نظام غذائي صحي.

وهنا سنتناول بالتفصيل عدّة فوائد صحية لتناول الشوكولاتة الداكنة، بالإضافة إلى الإشارة إلى الأضرار المحتملة لتناول الشوكولاتة بالحليب وكيفية الاستمتاع بفوائدها بشكل صحي.

ما هي الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي نوع من الشوكولاتة يتم صنعها من حبوب الكاكاو المحمصة وتحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وأقل نسبة من السكر والحليب مقارنة بالشوكولاتة الأخرى. عادة ما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 70% إلى 100% من حبوب الكاكاو، وهي تتميز بنكهة مرة وغنية بالمواد الدافعة للشهية مثل القهوة.

تتضمن الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. وهي مرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية مذهلة، إلا أنها قد تكون مرارة أكثر من الشوكولاتة الأخرى نظرا لنسبة الكاكاو العالية فيها، وقد لا تكون محببة للجميع. إذا كنت ترغب في تجربة الشوكولاتة الداكنة، فاختر الأنواع التي تحتوي على نسبة من السكر والحليب أو الزبدة لتلطف من طعم الشوكولاتة وتجنب الأنواع المحتوية على الكثير من السكر.

ما هي فوائد الشوكولاتة الداكنة؟

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على عدد من الفوائد الصحية الهامّة، وهذهِ بعضها:

تحسين صحة القلب: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين وتحسن تدفق الدم وتقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تحسين وظائف المخ: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد دافعة للشهية تساعد على تحسين وظائف المخ والذاكرة. تقليل الإصابة بالسرطان: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة. التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. وهي تساعد على تقليل الإصابة بأمراض السرطان. تحسين الحالة المزاجية: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد تحفز إفراز السيروتونين في المخ. وهو هرمون يساعد على تحسين المزاج والشعور بالسعادة والاسترخاء. تحسين صحة البشرة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية وتحسن نضارتهُ ومرونتهُ. تقليل مستويات الكولسترول الضار: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد تساعد على تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسعرات الحرارية، وبالتالي فإن تناولها بكميات معتدلة هو الخيار الأمثل.

المقارنة والتباين بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب: أيهما أكثر صحة ولماذا؟

تحتوي الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب على فوائد صحية مختلفة ولكن تختلف بعض الخصائص بينهما، يعتمد ما إذا كانت الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب أكثر صحة على الكمية التي تستهلكها وعلى الهدف من تناولها.

بشكل عام تحتوي الشوكولاتة الداكنة على ما يقرب من 70% إلى 100% من الكاكاو، وهذا يجعلها تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

إضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات أقل من السكر والدهون المضافة والحليب. مما يجعلها خيارا أفضل إذا كنت تحاول الحفاظ على وزن صحي أو تحافظ على مستويات السكر في الدم.

أما بالنسبة للشوكولاتة بالحليب، تحتوي على مزيج من الكاكاو والحليب والسكر وهذا يزيد من محتوى السكر والدهون في الشوكولاتة. لكنها تحتوي على مستويات أقل من الكاكاو، وبالتالي يكون لها مستويات أقل من المضادات الأكسدة، ومع ذلك تحتوي الشوكولاتة بالحليب على الكالسيوم والفسفور والبروتين، وهي جميعها مغذيات مهمة للجسم.

لذلك، إذا كنت تبحث عن خيار صحي فإن الشوكولاتة الداكنة هي الخيار الأفضل، وخصوصا إذا كنت تريد الحصول على مزيد من مضادات الأكسدة وتحاول الحد من السكر والدهون.

ما هي الأضرار المحتملة للشوكولاتة بالحليب

على الرغم من أن الشوكولاتة بالحليب تحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم وفيتامين د، إلا أن تناولها بكميات كبيرة وبشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السلبية ومن هذهِ الآثار:

زيادة الوزن: تحتوي الشوكولاتة بالحليب على سعرات حرارية عالية نسبيا بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة. ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة بالحليب إلى زيادة الوزن. زيادة مستويات الكوليسترول: تحتوي الشوكولاتة بالحليب على كمية عالية من الدهون المشبعة. وتناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. زيادة مستويات السكر في الدم: تحتوي الشوكولاتة بالحليب على نسبة عالية من السكر. ويمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى زيادة مستويات السكر في الدم. وهذا يعد مشكلة خطيرة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. تحسس الحساسية: يعاني بعض الأشخاص من حساسية الحليب أو الشوكولاتة. ويمكن أن يؤدي تناول الشوكولاتة بالحليب لهؤلاء الأشخاص إلى ظهور أعراض التحسس مثل الحكة والطفح الجلدي.

بشكل عام، يمكن تناول الشوكولاتة بالحليب بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي صحي. ويجب تجنب تناولها بكميات كبيرة لتفادي الآثار الجانبية السلبية.

10 فوائد صحية لتناول الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على عدد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، ويمكن الاستفادة منها عند تناولها بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي صحي. وفي ما يلي عشرة فوائد صحية لتناول الشوكولاتة الداكنة:

تحسين صحة القلب: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تحسين صحة الدماغ: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكافايين والثيوبرومين التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز. تحسين مستويات الكوليسترول: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الفلافونويد التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تحسين مستويات السكر في الدم: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الفلافونويد التي تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم. تحسين وظائف الجهاز الهضمي: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي. تحسين الحالة المزاجية: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة السيروتونين التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. حسين الصحة العقلية: بالإضافة إلى مادة السيروتونين التي تحسن المزاج. فإن الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضا على مواد مسكّنة ومهدئة تساعد على تخفيف الضغوط النفسية وتقليل مستويات التوتر. تعزيز الصحة الجلدية: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد مضادة للأكسدة والتي تعمل على تحسين صحة الجلد والحفاظ على نضارتهُ. تحسين صحة العين: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة العين والوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بالعين. زيادة الطاقة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكافايين التي تزيد من مستويات الطاقة وتحفز النشاط الذهني والجسدي.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يجب أن يكون بكميات معتدلة وجزء من نظام غذائي صحي. حيث أنّها تحتوي على سعرات حرارية ودهون قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تناولت بكميات كبيرة. كما يجب تجنب تناول الشوكولاتة ذات الإضافات الزائدة مثل السكر والدهون المضافة.