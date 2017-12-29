إنستغرام تعتمد ميزة المنشورات "الموصى بها"

اعتمد تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستغرام" ميزة جديدة أجرى تجاربًا عليها مؤخرًا، وهي وجود منشورات موصى بها في مكان بارز عند فتح التطبيق، إذ تشبه الفكرة بالأساس ما يعتمده موقع "يوتيوب".

وقالت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا إن التطبيق التابع لمجموعة "فيسبوك" أضاف قسمًا جديدًا على موقع المساعدة والدعم التقني الخاص به يشرح عن عمل الميزة الجديدة "منشورات موصى بها" (recommended posts).

وسيختار التطبيق المنشورات الموصى بها بحسب اهتمامات صاحب الحساب وإعجابات أصدقائه ومتابعيه، وسيشمل القسم ثلاثة حتى خمسة منشورات تتغير وفق المتغيرات التي يتم اختيارها بحسبها.

وليست هذه المرة الأولى التي يعرض فيها إنستغرام محتويات موصى بها، ففي السابق كان على المستخدم التوجه إلى قسم "استكشف" لمشاهدة المنشورات والفيديوهات الموصى بها، ولم يكن يتم دفعها للظهور في الصفحة الرئيسية لإنستغرام.

والمحتوى الموصى به يُعتبر تغييرا كبيرا إلى حد ما في الصفحة الرئيسية بإنستغرام، وربما أحد أكبر التغييرات منذ البدء بتقديم الإعلانات في الصفحة، الأمر الذي يعني أن المستخدمين الذين يتصفحون الصفحة الرئيسية لن يعودوا يشاهدون فقط المنشورات من الحسابات التي يتابعونها مباشرة إلى جانب الإعلانات، بل سيشاهدون أشياء من الشبكة الأوسع.

وتقول إنستغرام إن الميزة الجديدة التي ستكون متاحة لنظامي آي أو إس وأندرويد، يتم طرحها حاليا للمستخدمين، لكنها لم تذكر متى سيكتمل الطرح وتصبح الميزة متوفرة لجميع مستخدمي إنستغرام.