"يوتيوب" يشدد الشروط على نشر الإعلانات

فرض موقع الفيديوهات الأكبر في العالم، يوتيوب، شروطًا جديدة أكثر صرامة على نشر الإعلانات من قبل القنوات المشاركة في المقاطع المصورة، والتي يكسبون منها المال، ومن ضمنها رفع ساعات المشاهدة وعدد المشتركين في القناة وغيرها.

ورفع الموقع سقف ساعات المشاهدة إلى 4 آلاف ساعة مشاهدة خلال السنة الماضية، واشتراك ألف مستخدم على الأقل في القناة، واعتبر عدد من مديري القنوات أن هذه الشروط قاسية وتعجيزية بالنسبة لمن هم في بداية الطريق.

وبرر "يوتيوب" هذه الشروط بالقول "سوف تسمح لنا بتحسين قدرتنا على التعرف بشكل كبير على منشئي المحتوى الذين يساهمون بشكل إيجابي في مجتمعنا ويساعدون في تحقيق المزيد من العائدات الإعلانية بعيدًا عن الجهات المسيئة. وستساعدنا هذه المعايير العالية أيضًا في منع مقاطع الفيديو التي قد تكون غير ملائمة في تحقيق الدخل مما قد يضر بالإيرادات".

ويعتبر تشديد الشروط خبرًا سيئًا للقنوات الأصغر حجمًا ولا تمتلك جمهورًا كبيرًا، خصوصًا باعتبارها الضربة الثانية بعد أخرى في نيسان/ أبريل 2017، عندما شرع "يوتيوب" في اشتراط ما لا يقل عن 10 آلاف مشاهدة للتأهل لبرنامج كسب المال.