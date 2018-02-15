"سبيس إكس" ستوفر خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية

أيّدت أكبر هيئة أميركية لتنظيم الاتصالات، أمس الأربعاء، بناء شبكة لخدمات النطاق العريض باستخدام الأقمار الصناعية، حيث حصلت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك على الموافقة.

وأوصى رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية "أجيت باي"، بالموافقة على طلب سبيس إكس تقديم خدمات النطاق العريض باستخدام الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم.

وأوضح باي في بيان، أن "تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمكن أن تساعد في الوصول للأمريكيين الذين يعيشون في مناطق ريفية أو مناطق يصعب توصيل الخدمات لها لا تصلها كابلات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات".

وكانت الشركة، قد قالت للهيئة في رسالة بتاريخ الأول من شباط الماضي، إنها تخطط لإطلاق قمرين صناعيين تجريبيين على أحد صواريخها فالكون9، والإطلاق الذي وافقت عليه الهيئة مقرر يوم السبت المقبل من كاليفورنيا.

ويشير مصطلح "النطاق العريض" أو "الموجة العريضة" في مجال الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، إلى طريقة الاتصالات التي تتضمن أو تتعامل مع الترددات على نطاق واسع، والتي يمكن أن تنقسم إلى قنوات أو صناديق تردّد، أي أنها تقنية نقل إشارات مختلفة متعددة التردد، تختلف فيما بينها في التردد، فهي تنتقل كحزمة من الإشارات.

يُذكر أن مالك شركة "سبيس إكس" ماسك، قال في وقت سابق إن "سبيس إكس"، تخطط لإرسال أولى رحلاتها إلى الكوكب الأحمر"المريخ" عام 2022 على أن ترسل أول رحلة مأهولة في 2024.

وكان ماسك يعتزم فيما سبق استخدام مجموعة من المركبات الفضائية للوصول إلى المريخ تبدأ بكبسولة غير مأهولة تسمى "التنين الأحمر" في 2018، لكنه قال إن "سبيس إكس" تركز حاليا على صاروخ واحد أقل حجما وطولا.