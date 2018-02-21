ساعة أمازون: تدق مرة واحدة في السنة وتعمل لـ10 آلاف عام

أعلن مؤسس شركة "أمازون" ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، عبر موقع تويتر، عن ساعة ضخمة قال إنّ بإمكانها العمل لعشرة آلاف سنة.

ويجري بناء الساعة حاليًا، على عمق نحو 150 مترًا، داخل جبل يقع غربي تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما أعلن في تغريدة.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

وحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" باللغة الإنجليزيّة، فإنّ الساعة تعمل بالطاقة الحراريّة الأرضيّة.

ووصف بيزوس هذه الساعة، بأنّها مصممة لتكون رمزًا للتأمّل على المستوى الطويل.

وتمّ تصميم الساعة لتدقّ مرّة واحدة بالسنة، وبدأ العمل عليها منذ ثلاثة عقود.