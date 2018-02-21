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ساعة أمازون: تدق مرة واحدة في السنة وتعمل لـ10 آلاف عام

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 15:33

ساعة أمازون: تدق مرة واحدة في السنة وتعمل لـ10 آلاف عام
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلن مؤسس شركة "أمازون" ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، عبر موقع تويتر، عن ساعة ضخمة قال إنّ بإمكانها العمل لعشرة آلاف سنة.

ويجري بناء الساعة حاليًا، على عمق نحو 150 مترًا، داخل جبل يقع غربي تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما أعلن في تغريدة.

وحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" باللغة الإنجليزيّة، فإنّ الساعة تعمل بالطاقة الحراريّة الأرضيّة.

ووصف بيزوس هذه الساعة، بأنّها مصممة لتكون رمزًا للتأمّل على المستوى الطويل.

وتمّ تصميم الساعة لتدقّ مرّة واحدة بالسنة، وبدأ العمل عليها منذ ثلاثة عقود.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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