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التركيز على التواصل الاجتماعي في هاتف سامسونج الجديد

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 15:05

التركيز على التواصل الاجتماعي في هاتف سامسونج الجديد
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

كشفت "سامسونج" للإلكترونيات، عن هاتفها الذكي الجديد جالاكسي "إس 9" الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، على أمل جذب الزبائن من فئة الشباب وسط سوق متباطئة.

وفي ظل توقعات بأن تظل سوق الهواتف الذكية مستقرة أو حتى تنكمش بعد نمو هزيل، بلغ واحدا بالمئة فقط العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع العملاء على التخلص من هواتفهم القديمة بشكل أسرع.

وأطلقت "سامسونج" الهاتف "إس 9"، خلال معرض الهواتف المحمولة في برشلونة، حيث اجتذب آلاف المراسلين للوقوف على كيف بإمكان أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية في العالم، الابتكار في فئة بات اللاعبون الكبار فيها متقاربين تكنولوجياً أكثر من أي وقت مضى.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام من الهواتف السابقة.

وتشمل الخواص الجديدة، كاميرا يمكن ضبطها لتصوير الحركة ببطء بالإضافة إلى برنامج يحول الصور الذاتية الملتقطة بالكاميرا الأمامية إلى رموز تعبيرية فورية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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