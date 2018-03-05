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السودان: زيادة سرعات الإنترنت إلى 100 ميغابايت

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 18:20

السودان: زيادة سرعات الإنترنت إلى 100 ميغابايت
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

وقّعت مجموعة "سوداتل" للاتصالات السودانية، اتفاقية مع شركة "ليكويد تيليكوم"، العاملة في القارة الإفريقية، تقوم بموجبها الأخيرة ببناء شبكة داخل السودان لربط المنازل بالألياف الضوئية.

وأوضحت سوداتل، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية المدرجة أسهمها فيه، أن الشبكة الجديدة ستقدم خدمة الإنترنت بسرعات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية.

وتتوقع "سوداتل" أن يمهد ذلك الطريق أمام قطاع الأعمال بالسودان للتمتع بخدمة إنترنت جيدة.

ويشكو مستخدمو الإنترنت في السودان من رداءة الخدمة، على الرغم من الرسوم العالية التي يدفعونها مقابل الحصول عليها.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في السودان نحو 11 مليون شخص، وفق يحيى عبدالله المدير العام للهيئة القومية للاتصالات السودانية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السودان
#ميغابايتـ سرعة الإنترنت
#سوداتل
#الاتصالات

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