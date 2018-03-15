خدمة التجارة الإلكترونية لمستخدمي "واتساب" بالهند

أعلنت شركة "واتساب" للتراسل، عن نيتها طرح خدمة جديدة على التطبيق في الهند، بحيث يتيح لمستخدميه، تبادل المال إلكترونيًا، وإجراء عمليات تجارية عن طريق هواتفهم الذكية.

وتعد الهند من أكبر الأسواق العالمية للشركة التابعة لشركة "فيسبوك"، حيث يستخدم التطبيق، أكثر من مئتي مليون هندي.

وأوردت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، مساء، الأربعاء، عن "واتساب" قولها إنها بصدد طرح خدمة جديدة للمدفوعات، تسمح لمستخدمي تطبيق التراسل من تحويل الأموال بين المرسل والمستقبل.

ويعني ذلك، أن الشركة سترفع من نظام الخصوصية والأمان في التطبيق، والتنسيق مع البنوك في الهند، لتيسير تحويل الأموال بين المستخدمين بسهولة وسرعة.

وبدأت خدمة المدفوعات الإلكترونية منذ نحو عامين، تنتشر في أسواق التجزئة داخل الهند، ويقدر عدد الذين يحولون الأموال يوميًا باستخدام تطبيق "باي تي إم" العامل في تحويل الأموال إلكترونيًا، بخمسة ملايين.

وتقدر مجموعة "كريدي سويس" للخدمات المالية، قيمة المدفوعات الإلكترونية الرقمية في الهند، بنحو تريليون دولار أميركي في غضون السنوات الخمس القادمة.

ومن القضايا غير الواضحة في الوقت الحالي، ما يتعلق بعرض السلع والخدمات التي يرغب مستخدمو التطبيق في شرائها، من خلال تصفحهم نفس التطبيق دون مغادرته.

بينما، قد يقف الانسجام والتأقلم مع السياسات والقوانين في الدول التي توفر واتساب خدمتها فيها، بمقدمة التحديات التي تواجه مشاريع الشركة إن أرادت التوسع إلى أسواق خارج الهند.

وتعد بعض خدمات "واتساب "ممنوعة في عديد الدول، كالاتصال الصوتي على سبيل المثال، بينما رفعت السعودية الحظر عن استخدام التطبيق قبل شهور قليلة فقط.