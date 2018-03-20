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مصر: أمر قضائي بوقف عمل "أوبر" و"كريم"

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 19:01

مصر: أمر قضائي بوقف عمل "أوبر" و"كريم"
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أمرت محكمة مصرية، السلطات، بإلغاء تراخيص عمل خدمتي النقل "أوبر" و"كريم" ومنع تطبيقاتهما وبرامجهما على الهواتف المحمولة.

ويتوقع أن تستأنف الحكومة والشركتان على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، اليوم الثلاثاء، ما يمنعها من تطبيق الحكم حتى تبت محكمة بدرجة أعلى فيه.

وقضت المحكمة الإدارية في القاهرة إنه من غير القانوني استخدام مركبات خاصة كسيارات أجرة.

وتقدم الشركتان تطبيقين على الهواتف المحمولة يوصلان الركاب بالسائقين الذين يعملون كمتعاقدين مستقلين.

أسست شركة "أوبر" في 2010 في سان فرانسيسكو، وتعمل في أكثر من 600 مدينة. وأسست شركة "كريم" في 2012 في دبي. وتعمل في 90 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.

اقرأ/ي أيضًا | في العام المقبل: إقامة شبكة للهواتف المحمولة على القمر

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أوبر
#كريم
#سيارات الأجرة
#الهواتف المحمولة

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