مصر: أمر قضائي بوقف عمل "أوبر" و"كريم"

أمرت محكمة مصرية، السلطات، بإلغاء تراخيص عمل خدمتي النقل "أوبر" و"كريم" ومنع تطبيقاتهما وبرامجهما على الهواتف المحمولة.

ويتوقع أن تستأنف الحكومة والشركتان على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، اليوم الثلاثاء، ما يمنعها من تطبيق الحكم حتى تبت محكمة بدرجة أعلى فيه.

وقضت المحكمة الإدارية في القاهرة إنه من غير القانوني استخدام مركبات خاصة كسيارات أجرة.

وتقدم الشركتان تطبيقين على الهواتف المحمولة يوصلان الركاب بالسائقين الذين يعملون كمتعاقدين مستقلين.

أسست شركة "أوبر" في 2010 في سان فرانسيسكو، وتعمل في أكثر من 600 مدينة. وأسست شركة "كريم" في 2012 في دبي. وتعمل في 90 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.

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