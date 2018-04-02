تحطم المحطة الفضائية الصينية عند دخولها الغلاف الجوي

ذكرت سلطات الفضاء الصينية، أن محطة تيانغونغ الفضائية المعطلة احترقت في أغلبها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض فوق وسط المحيط الهاديء الجنوبي.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني، إن المختبر الفضائي التجريبي دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 8:15 صباحا.

وتوقع العلماء الذين يراقبون مدار تحطم المركبة أن المركبة الفضائية ستحترق في أغلبها، ولن تشكل سوى القليل من المخاطر على الناس. وأظهر محللون من مركز السيطرة الفضائية في بِكّين أن معظم أجزاء المركبة قد احترقت.

وقال عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، براد تاكر، إن دخول المركبة تيانغونغ الغلاف الجوي كان "ناجحا في أغلبه" وإنه لو لم تكن المركبة تدور حول نفسها نحو الأرض، لكان ذلك أفضل.

وكانت تيانغونغ قد أطلقت عام 2011، وهي أول محطة فضاء صينية، وكانت بمثابة منصة تجريبية لمشاريع أكبر مثل تيانغونغ 2 التي أطلقت في أيلول/ سبتمبر 2016، ومحطة اختبار صينية دائمة في المستقبل.

وعاش رائدا فضاء في المحطة وقاما باختبار إجراءات التحام وعمليات أخرى. وغادر طاقمها الأخير عام 2013 وتوقف الاتصال بها عام 2016.