"آيفون" الجديد يسعى لإعادة تميز "آبل"

تحاول شركة "آبل" إعادة تميزها بعد عدد من الانتكاسات التي أدت لخسارتها صدارة مبيعات سوق الهواتف الخليوية لصالح شركة "سامسونغ"، عن طريق عدد من الميزات في هاتف "آيفون" الجديد التي تنوي إطلاقه هذا بعد عامين.

وبحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، تعمل "آبل" على إضافة خاصية التحكم بالآيفون دون لمسه، من خلال ميزة التحكم بالإيماءات دون ملامسة، وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بأداء المهام عن طريق تحريك أصابعهم بالقرب من الشاشة دون النقر عليها، وقد تكون جاهزة بحلول عام 2020.

ويستفيد من هذه الميزة الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة عندما تكون أصابعهم دبقة، كما هو الحال عند اتباع وصفة طبخ مثلا عبر الإنترنت.

وتستخدم الشركة بالفعل نوعا مختلفا من التكنولوجيا، باستعمال مستشعر تقارب يكشف عن خد المستخدم ويوقف تشغيل الشاشة أثناء تحدثه على الهاتف.

ومن المرجح أن يكون نظام آبل الجديد أكثر تطورا، تماشيا مع ميزة التعرف على الوجه الموجودة في جهاز آيفون 10.

ويقول النقاد إن آبل فقدت ميزتها الإبداعية، فعلى الرغم من أن أجهزة آيفون السابقة كانت رائدة فإن هواتفها الأخيرة واجهت منافسة قوية.