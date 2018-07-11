  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

هيئة حكومية بريطانية تسعى لتغريم "فيسبوك"

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 09:00

هيئة حكومية بريطانية تسعى لتغريم "فيسبوك"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

قررت هيئة تنظيمية حكومية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، معاقبة شركة "فيسبوك" لتورطهإ بفضيحة تسريب المعلومات لـ87 مليون مستخدم عام 2016، بتغريمها بمبلغ أقل من 0.000001% من قيمتها السوقية.

وقالت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، إليزابيث دنهام، إن الهيئة ستغرم "فيسبوك" لانتهاكها لقانون حماية البيانات في الوقت الذي يحقق فيه مكتبها في كيفية حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وأفادت دنهام أن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات لمحاولة التأثير على المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، دفعت الهيئة للسير نحو تغريم الشركة 500 ألف جنيه استرليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير جدًا مقارنة مع قيمة الشركة السوقية التي تبلغ نحو 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

"تويتر" تجمد 70 مليون حساب خلال شهرين
أصدرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة، تقريرًا عن "محاربة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحسابات المزيف و"المشكوك بأمرها"، وجدت فيه أن الموقع يعلّق أكثر من مليون حساب يوميًا، لمنع تدفق "المعلومات المغلوطة".
 

ولفتت دنهام إلى أن "فيسبوك" انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

وأضافت في بيان "التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".

وقالت كبيرة مسؤولي الخصوصية في "فيسبوك"، إيرين إيجان، في بيان: "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص 'كمبردج أناليتيكا' واتخاذ إجراء في عام 2015".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بريطانيا
#كامبريدج أناليتيكا
#فيسبوك
#انتهاك معلومات
#تسريب بيانات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العلماء يكتشفون أول لون في التاريخ: ما هو؟
العلماء يكتشفون أول لون في التاريخ: ما هو؟

2018-07-10

شركة تكنولوجية أميركية ترفض التعامل مع الأجهزية التنفيذية
شركة تكنولوجية أميركية ترفض التعامل مع الأجهزية التنفيذية

2018-07-10

الصين تسعى لمراقبة جميع مواطنيها بمساعدة التكنولوجيا
الصين تسعى لمراقبة جميع مواطنيها بمساعدة التكنولوجيا

2018-07-09

الأكثر قراءة

فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا

فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا

2018-07-10
هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

2018-07-10
صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

2018-07-10
الطائرات الورقية تشعل الخلافات بين ليبرمان وقيادة الجيش

الطائرات الورقية تشعل الخلافات بين ليبرمان وقيادة الجيش

2018-07-10
تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

2018-07-10