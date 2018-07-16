  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

مؤسس "أمازون" أغنى رجل في التاريخ الحديث

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 22:27

مؤسس "أمازون" أغنى رجل في التاريخ الحديث
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

منح مؤشر "بلومبرغ" لأغنياء العالم، اليوم الإثنين، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، جيف بيزوس، المرتبة الأولى في القائمة، مع ثروة تجاوزت 150 مليار دولار أميركي.

وأجمعت سابقًا، جميع المؤشرات، على أن بيزوس هو أغنى أغنياء العالم وبحسب معطيات اليوم فإن ثروته ازدادت عن الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش 1.2 مليار دولار.

وأشار مؤشر "بلومبرغ" إلى أن هذه الثروة تجعله أغنى رجل في العالم في العصر الحديث أيضًا، حيث قامت بحساب ذلك عبر مقاييس التضخم المالي، استنادًا على ثروة بيل غيتس التي وصلت لذروتها عام 1999، بما يزيد عن 100 مليار دولار والتي تُعادل 149 مليار دولار بمعايير السوق العالمية اليوم.

شركة تكنولوجية أميركية ترفض التعامل مع الأجهزية التنفيذية
وقال براكين، خلال مقابلته مع صحيفة "تيك-كرانتش" التكنولوجية نهاية حزيران/يونيو الماضي، إن "استخدام أجهزة تطبيق القانون، لتقنية التعرف على الوجه التجارية أمر خاطئ، لأنها قد تمنح الفاسدين أخلاقيًا الإمكانية لممارسة سوء السلوك".
 

وتتجاوز ثروة مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" 60% مما ووصلت إليه ثروة مؤسس شركة البرمجة "مايكروسفت"، الذي يحتفظ بالمكانة الثانية على المؤشر بـ95 مليار دولار.

ومع ارتفاع ثروة "بيزوس" زادت قيمة أسهم "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1%، مسجلة 1.8831 دولارًا، عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وفي الساعة المذكورة ارتفعت قيمة "أمازون" في البورصة إلى 888 مليار دولار، متصدرة المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أغنى أغنياء العالم
#الأغنى في التاريخ الحديث
#أمازون
#جيف بيزوس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتباس الحراري يهدّد الاقتصاد العالمي
الاحتباس الحراري يهدّد الاقتصاد العالمي

2018-07-16

زيادة بنحو 2.2 مليار نسمة بالعالم بحلول عام 2050
زيادة بنحو 2.2 مليار نسمة بالعالم بحلول عام 2050

2018-07-15

شركات التكنولوجيا: استعمار رقمي أم تطوير لأفريقيا
شركات التكنولوجيا: استعمار رقمي أم تطوير لأفريقيا

2018-07-15

الأكثر قراءة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

2018-07-15
للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

2018-07-15
مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

2018-07-15
البرلمان المصري يقر

البرلمان المصري يقر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية

2018-07-15
استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله

2018-07-15