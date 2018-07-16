مؤسس "أمازون" أغنى رجل في التاريخ الحديث

منح مؤشر "بلومبرغ" لأغنياء العالم، اليوم الإثنين، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، جيف بيزوس، المرتبة الأولى في القائمة، مع ثروة تجاوزت 150 مليار دولار أميركي.

وأجمعت سابقًا، جميع المؤشرات، على أن بيزوس هو أغنى أغنياء العالم وبحسب معطيات اليوم فإن ثروته ازدادت عن الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش 1.2 مليار دولار.

وأشار مؤشر "بلومبرغ" إلى أن هذه الثروة تجعله أغنى رجل في العالم في العصر الحديث أيضًا، حيث قامت بحساب ذلك عبر مقاييس التضخم المالي، استنادًا على ثروة بيل غيتس التي وصلت لذروتها عام 1999، بما يزيد عن 100 مليار دولار والتي تُعادل 149 مليار دولار بمعايير السوق العالمية اليوم.

وتتجاوز ثروة مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" 60% مما ووصلت إليه ثروة مؤسس شركة البرمجة "مايكروسفت"، الذي يحتفظ بالمكانة الثانية على المؤشر بـ95 مليار دولار.

ومع ارتفاع ثروة "بيزوس" زادت قيمة أسهم "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1%، مسجلة 1.8831 دولارًا، عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وفي الساعة المذكورة ارتفعت قيمة "أمازون" في البورصة إلى 888 مليار دولار، متصدرة المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار.