بالاعتماد على الخلايا الشمسية: إنترنت مجاني في الخان الأحمر

تم توفير خدمة الإنترنت مجانا، في منطقة الخان الأحمر، المهددة بالهدم والاستيلاء، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه يظهر للزوار الراغبين الاشتراك في الخدمة، صفحة تتضمن صورة عامة للخان الأحمر وبعض المعلومات عن المنطقة وفَرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وبيّنت أنه تم التغلب على كافة الصعوبات، لاسيما طبيعة المنطقة الجغرافية وعدم وجود كهرباء، ونجحت الشركة في توفير الخدمة بالاعتماد على وحدات الخلايا الشمسية.

وأشارت كل من الوزارة وشركة "كول نت" المُساهِمة في توفير خدمة الإنترنت، إلى أنه لوحظ خلال اليوم الأول للخدمة اشتراك المئات من الزوار والمتضامنين الأجانب والفلسطينيين وتحميل أحجام كبيرة من مقاطع الفيديو.

يُذكر أن وفدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم الوزير علام موسى، زاروا المنطقة واستمعوا لمجموعة من مطالب أهل الخان، وتوضيحات من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قدمها مدير دائرة دعم الصمود كمال أبو سفاقة الذي قدم توضيحا كاملا عن المنطقة واحتياجاتها.