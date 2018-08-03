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جوجل تعملُ على بناء محرّك بحص يتجاوز الرقابة الصينية

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 00:08

جوجل تعملُ على بناء محرّك بحص يتجاوز الرقابة الصينية
(أ ب)
عرب ٤٨/ أب
تحرير: باسل مغربي

قالت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتيد برس" أن شركة جوجل، تعمل على تطوير نسخة محمولة من محرك بحثها، تتجاوز فيها قيود الرقابة الصارمة في الصين.

ونقلت منصة "إنترسبت" الإلكترونية أن العمل على النسخة، مستمر منذ ربيع 2017، وتم تسريع وتيرته في كانون أول، بعد اجتماع بين المدير التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، ومسؤول حكومي بارز.

وبحسب "أسوشيتيد برس" أكدت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال أن جوجل تعمل على تطوير محرّك بحث تتجاوز في الرقابة بالصين، وذلك في تقريرين منفصلين، يوم الأربعاء.

وأنشأت جوجل تطبيقا مخصّصا على نظام أندرويد، سيقوم بفلترة تلقائية للمواقع المحجوبة.

يُذكرُ أن جوجل لم تقدم خدمات بحث في الصين منذ عام 2010.

 


#جوجل
#الصين
#الرقابة
#محرك بحث

من عرب 48

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