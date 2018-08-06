"سنابشات" تطلق جيلًا عربيًّا من "بيتموجي"

يبدأ عشاق الـ "بيتموجي"من مستخدمي تطبيق "سناب شات" هذه الأيام،ـ بالشروع باستخدام ملصقات "بيتموجي" أكثر شبهًا بهم، مذيّلةً بكلمات عربيّة للمرة الأولى. فقد بدأت "سناب" بطرح هذه الملصقات لكلّ الأجهزة الداعمة للعربية منذ الثاني من الشهر الجاري، على تطبيق Bitmoji وتطبيق Snapchat.

والـ "بيتموجي" هي ملصقات يصممها المستخدمون أنفسهم باختيار الملامح من مجموعة واسعة من السمات بين لون البشرة وشكل العيون ولونها، وشكل الأنف، والحاجبين، والشعر، والملابس وغيرها من الصفات التي يمكن تصميمها خصيصًا، واليوم تخطو "سناب شات" خطوة إضافية وجديدة نحو جعل هذا الـ "بيتموجي" أقرب وأكثر شبهًا بمستخدميها من العرب، بإضافة اللغة العربية إلى خيارات الكتابة على الـ "بيتموجي".

ويمكن لمستخدمي تطبيق "سنابشات" استخدام مجموعة جديدة من الملصقات العربية المعبرة عن أشكالهم بطريقة تعكس أمزجتهم ومشاعرهم عند تبادلهم الرسائل، فتتم مشاركتها بكل بساطة أثناء الدردشة من خلال الضغط على لوحة ملصقات "بيتموجي" واختيار الملصق المعبر عن الحالة ومن ثم إرساله بالضغط عليه مرة واحدة.

يذكر أن تطبيق "بيتموجي" قد سجل أكثر التطبيات تحميلًا في العالم في متجر تطبيقات "آبل" خلال عام 2017، ويتم استخدامه حاليًّا من قبل ملايين الأشخاص حول العالم. ومنذ انطلاقه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 قام الملايين من الأشخاص بتصميم الـ "بيتموجي" الخاص والشبيه بهم، للتعبير عن أنفسهم في الفضاء الرّقمي إذ يقدّم التطبيق لمستخدميه مكتبة ضخمة من الملصقات المختلفة الأشكال والتعابير، التي تعبّر عنهم وتحاكي لغة الجسد.

يذكر أنّ لوحة تطبيق "بيتموجي" قابلة للدمج مع العديد منن التطبيقات الأخرى، مثل "Gmail" و"Google Gboard" أو حتّى أي تطبيق آخر يوفّر الدردشة عبر الإنترنت، كما يمكن مشاركته مع الأصدقاء عبر لوحة خيارات "friendmoji" الخاصة بالأصدقاء والتي تضع المستخدم وصديقه في ملصق واحد.