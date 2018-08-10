  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 10:01

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد
جالاكسي نوت 9 (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

كشفت شركة "سامسونج إلكتريك" يوم أمس، الخميس، في نيويورك، عن بعض مميزات هاتفها الجديد "جالاكسي نوت 9"، أهمّها بطارية الهاتف طويلة الأمد. عدا عن ميزة التبريد السريع للجهاز، بهدف اجتذاب الشبان من هواة الألعاب على الهواتف الذكية.

ويأتي هذا الإعلان عن هذه المميزات ضمن المساعي الحثيثة التي تقوم بها "سامسونج" من أجل استعادة نشاط المبيعات ونسبتها السابقة، بعد أن أعلنت الشركة في الشهر الماضي عن تسجيلها لأبطأ نمو فصلي للأرباح منذ أعوام، وسط منافسة قوية من قبل شركات مثل "هواوي" الصينية.

وقالت "سامسونج" إنّ هاتف "نوت 9"، الذي سيطلق عليه اسم "فابليت" لجمعه بين خواص الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي، سيطرح في الأسواق في 24 من آب/ أغسطس الجاري.

كما يضمّ "نوت 9" كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، وكاميرا أمامية 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.7. وتأتى الكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعى مما يوفر قدرات تصوير حديث، وسيكون الهاتف متاح بألوان النحاسي، والأرجواني، والأزرق ، والأسود.

وتأمل سامسونج بأن تتجاوز ركود المبيعات من خلال هاتف "نوت" الجديد، بعد أن قالت الشهر الماضي إن مبيعات هاتفها "جالاكسي إس 9" لم تحقق المستويات المرادة. عدا عن هبوط أرباح وحدتها للهواتف المحمولة بمقدار الثلث في الربع الثاني من العام الحالي.

وتكهنت منافستها الصينية هواوي، الأسبوع الماضي، بأنها ستحل في الربع الأخير من العام القادم محل سامسونج، كأكبر بائع في العالم للهواتف الذكية.

 


#سامسونج
#جالاكسي
#نوت 9

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مبادرات فلسطينية لإنتاج الكهرباء بالألواح الشمسية
مبادرات فلسطينية لإنتاج الكهرباء بالألواح الشمسية

2018-08-10

علماء يعثرون على هيكل عظمي عمره 7 آلاف عام بالمكسيك
علماء يعثرون على هيكل عظمي عمره 7 آلاف عام بالمكسيك

2018-08-09

الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديا للأمن الإلكتروني
الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديا للأمن الإلكتروني

2018-08-09

الأكثر قراءة

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

2018-08-09
أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية

أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية

2018-08-09
غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

2018-08-09

"المسحال": الاحتلال يدمر مبنى يضم مقر الجالية المصرية في غزة

2018-08-09
غزة بين حديث التهدئة وفعل التصعيد

غزة بين حديث التهدئة وفعل التصعيد

2018-08-09