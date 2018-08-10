سامسونج تكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 9" الجديد

كشفت شركة "سامسونج إلكتريك" يوم أمس، الخميس، في نيويورك، عن بعض مميزات هاتفها الجديد "جالاكسي نوت 9"، أهمّها بطارية الهاتف طويلة الأمد. عدا عن ميزة التبريد السريع للجهاز، بهدف اجتذاب الشبان من هواة الألعاب على الهواتف الذكية.

ويأتي هذا الإعلان عن هذه المميزات ضمن المساعي الحثيثة التي تقوم بها "سامسونج" من أجل استعادة نشاط المبيعات ونسبتها السابقة، بعد أن أعلنت الشركة في الشهر الماضي عن تسجيلها لأبطأ نمو فصلي للأرباح منذ أعوام، وسط منافسة قوية من قبل شركات مثل "هواوي" الصينية.

وقالت "سامسونج" إنّ هاتف "نوت 9"، الذي سيطلق عليه اسم "فابليت" لجمعه بين خواص الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي، سيطرح في الأسواق في 24 من آب/ أغسطس الجاري.

كما يضمّ "نوت 9" كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.5-2.4، وكاميرا أمامية 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.7. وتأتى الكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعى مما يوفر قدرات تصوير حديث، وسيكون الهاتف متاح بألوان النحاسي، والأرجواني، والأزرق ، والأسود.

وتأمل سامسونج بأن تتجاوز ركود المبيعات من خلال هاتف "نوت" الجديد، بعد أن قالت الشهر الماضي إن مبيعات هاتفها "جالاكسي إس 9" لم تحقق المستويات المرادة. عدا عن هبوط أرباح وحدتها للهواتف المحمولة بمقدار الثلث في الربع الثاني من العام الحالي.

وتكهنت منافستها الصينية هواوي، الأسبوع الماضي، بأنها ستحل في الربع الأخير من العام القادم محل سامسونج، كأكبر بائع في العالم للهواتف الذكية.