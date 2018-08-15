"إنستغرام" تحذّر مستخدميها من اختراق حساباتهم

أصدرت شركة "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، بيانا أشارت فيه إلى أنّها تتحقق من شكاوى حول صعوبات في دخول مستخدميها إلى حساباتهم.

وعانى عدد من المستخدمين من صعوبات في الدخول، إذ تلقوا إشعارات بتغيير كلمة المرور أو البريد الإلكتروني الخاص بهم، ما أثار مخاوف الشركة من احتمال تعرّض الحسابات إلى اختراق.

ونبّهت "إنستغرام" مستخدميها إلى أنه في حالة تلقيهم إشعارا بتغيير بريدهم الإلكتروني دون أن يقوموا بتغييره، فعلا، فعليهم الضغط على زر "التراجع" في الرابط المرسل إلى بريدهم الإلكتروني، ومن ثم إعادة تغيير كلمة المرور.

كما شجعت "إنستغرام" مستخدميها على اختيار كلمة مرور مركّبة، من ستة أحرف وأرقام وإشارات، وعلى ألّا يكونوا استخدموها من قبل. كما تتيح لمستخدميها استرجاع حساباتهم في حال اختراقها, وتغيير البريد الإلكتروني ببريد آخر آمن، واتباع خاصيّة "التصديق المزدوج" لضمان الأمان عند تسجيل الدخول للحساب.

لدى شركة "إنستغرام" ما يقارب المليار مستخدم وتعدّ إحدى أكبر منصات التواصل الإجتماعي في العالم، وهي مملوكة لشركة "فيسبوك"، كما أنها ذكرت في بيانها أنّ فريقها المختص مستعد للتعامل مع كلّ حالة اختراق حساب يبلغ عنها المستخدم.