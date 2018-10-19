قائمة بأفضل الحواسيب المحمولة في العالم

اختيار أفضل حاسوب نقّال ليس مهمة سهلة، وتعتبر المواصفات الجيّدة والسعر المناسب هي التوازن الأمثل لهذا الاختيار.

وهذه قائمة بأفضل الحواسيب المحمولة لعام 2018، منها أجهزة "ألترابوك" الخفيفة والنحيفة، ومنها الحواسيب المحمولة القوية للألعاب أو لأغراض أخرى:

1) حاسوب "هواوي ميت بوكس إكس برو":

هذه هي المرة الأولى التي يحتل بها حاسوب "هواوي" المرتبة الأولى في قائمة أفضل الحواسيب النقّالة، وذلك بفضل تصميمه العصري وشاشته ذات الـ13.9 إنش.

وهناك إصداران لهذا الجهاز، ووحدة المعالجة فيه هي وحدة الجيل الثامن من "إنتل كور آي5 - آي7"، بالإضافة إلى بطاقتين من "إنتل يو إتش دي جرافيكس 620" والثانية "Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5"، وهارد ديسك من نوع "إس إس دي" مساحتها 512 جيجابايت، وخيارين ذاكرة وصول عشوائي 8 و16 جيجابايت، وعمر البطارية من الأطول مقارنة مع باقي المنافسين.

ومن أبرز ما يميز الجهاز هو سعره التنافسي، الذي يتيح للناس الحصول على جهاز بمواصفات عالية، وتصميم جميل وأداء ممتاز بسعر معقول.

حاسوب "هواوي" الجديد (هواوي)

2) حاسوب "ديل إكس بي إس 13":

لطالما احتلت أجهزة "ديل" مراتب مرتفعة في تقييمه مقارنة بباقي الحواسيب. ويتميز جهاز "XPS 13" بنحافته وقوته، إذ لديه شاشة "Infinity Edge 4K" ذات مواصفات عالية، ومعالج "Intel Core i5" أو "آي 7" من الجيل الثامن، وفيه بطاقة الرسوميات الأفضل حتى الآن من إنتل نوعها "Intel UHD Graphics 620"، وفيه خيارين لذاكرة الوصول العشوائي 8 و16 جيجابايت، ومساحتين للهارديسك من نوع "إس إس دي"، 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

جهاز "ديل إكس بي 13" (فيسبوك)

3) "أسوس زين بوكس فليب إس يو إكس 370":

هذا الجهاز يعتبر تحديثا لجهاز "ZenBook Flip S" من شركة "أسوس"، الذي يعمل كحاسوب نقّال وجهاز لوحي في آن واحد.

ويتميز الجهاز بدرجة نحافته وخفته القياسية على مستوى العالم، وتصميمه أنيق، وشاشته 13.3 إنش وقابلة للقلب بزاوية 360 درجة. وفي الجهاز معالج "Intel Core i7-8550U"، وهو الجيل الثامن منها، ويساعد في أداء المهام اليومية بشكل سلس، وفيه بطاقة رسوميات "Intel UHD Graphics 620"، وذاكرة وصول 16 جيجابايت، وهارد ديسك نوعه "PCIe SSD" شديد السرعة وحجمه 512 تيرابايت.

كما وأن الجهاز يدعم استخدام القلم، ما يجعله مثاليًا لتشغيل نظام "ويندوز 10".

4) حاسوب "آبل ماك بوك برو ويذ تاتش بار 13 إنش":

هذا الجهاز مزود بشاشة لمس مقاسها 13 إنش مع شريط لمس، وأضافت "آبل" على التصميم الحديث لـ"ماك بروك برو"، شاشة "OLED" رفيعة أعلى لوحة المفاتيح، والتي تسرّع أداء المهام مثل اقتراح كلمات أثناء الكتابة، بالإضافة إلى تسجيل الدخول عبر البصمة.

ويوجد في الجهاز معالجين، "إنتل كور آي5" و"إنتل كور آي7" رباعية النوى، والتي توفر أداءً أسرع بمرتين من سابقه. وذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية من نوع "SSD" تصل إلى 2 تيرابايت، ووحدة معالجة رسوميات مدمجة "Intel Iris Plus 655"، بالإضافة إلى شريحة "Apple T2" لتعزيز الأمان في الجهاز.

لكن سيئة هذا الجهاز هو سعره المرتفع، مقارنة بمنافسيه، لكنه من المؤكد أفضل إصدارات آبل لأجهزة الحواسيب المحمولة.

(آبل)

5) حاسوب "MSI GS65 Stealth":

يعتبر هذا الجهاز أحد أفضل الحواسيب المحمولة لألعاب الكمبيوتر على الإطلاق، إذ يشمل الجيل الثامن من معالجات "Intel Core i7-8750H" الذي حسّن أداءه مقارنة بالجيل السابق بنسبة 40 في المئة. وفيه بطاقة رسوميات "إنفيديا GeForce GTX 1070 GPU"، وحجم شاشته 15.6 إنش بأطار رقيق جدا وسُمك 4.9 ملم، إذ تبلغ مساحة الشاشة من الجهاز كله 82 في المئة، كما أن سعره مقبول مقارنة بمنافسه "أسوس Zephyrus GX501".