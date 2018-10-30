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"آبل" تُصدر أجهزة جديدة اليوم

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 13:51

"آبل" تُصدر أجهزة جديدة اليوم
(أ ب)
عرب ٤٨

تعتزم شركة "آبل"، عصر اليوم الثلاثاء، إطلاق أجهزة إلكترونية جديدة، ومن المتوقع أن تُصدر سلسلة مُعدلة عن أجهزة "آيباد برو" الذي يُعتبر من أقوة الأجهزة اللوحية (تابلت)، وخُصص لمساعدة المُنتجين المُحترفين.

ويتوقع موقع أخبار التكنولوجيا "ذي وايرد"، أن تطور "آبل"، جهازها الجديد، بحيث تُضيف عليه إمكانية للشحن عن طريق "يو إس بي – سي"، وتقليص حواف الجهاز، وطرح حجما جديدا منه (11 إنش)، بالإضافة إلى إصدار جهاز "ماك بوك" جديد.

وسوف ينطلق "حفل" الإعلان عن أجهزة "آبل" الجديدة، تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء، في أكاديمية بروكلين للموسيقى في نيويورك، ويُمكن مشاهدة البث الحي للمعرض عن طريق موقع الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يمض الكثير من الوقت على إصدار "آبل" الأخير، فقد أطلقت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، ثلاث نُسخ جديدة من جهازها الأشهر "آيفون"، وساعة ذكية جديدة. 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#آبل
#تابلت
#آيباد برو
#ماك بوك

من عرب 48

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