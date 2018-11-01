"آبل" تسحب التحديث الجديد من ساعاتها بسبب مشاكل فيه

سحبت شركة "آبل" تحديث WatchOS 5.1 للجيل الرابع من ساعاتها Apple Watch 4، الذي أصدرته الشركة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تزامنًا مع إطلاق الجيل الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة iOS 12.1.

ويتضمن تحديث WatchOS 5.1 عديدًا من الزموز التعبيرية "إيموجي" الجديدة، وميزة المكالمات الصوتية الجماعية في "فيس تايم"، وتصحيح بعض الأخطاء الصغيرة، لكن بعد تثبيت التحديث تتوقف الساعة عند شاشة الإقلاع التي تتضمن شعار "آبل"، ومن غير الواضح بعد ما هو السبب في ذلك.

وصرّحت آبل أنها تعمل على تصحيح المشكلة، وستطرح التحديث مرة أخرى في أقرب فرصة، وأضافت: "نظرًا لوجود عدد صغير من عملاء Apple Watch الذين يواجهون مشكلة أثناء تثبيت WatchOS 5.1، وقمنا بسحب التحديث كإجراء احترازي. يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بخدمة AppleCare، مع الإشارة إلى أنه لا يلزم اتخاذ أي إجراء إذا تم تثبيت التحديث بنجاح، ونحن نعمل على إصلاح التحديث البرمجي القادم".

وطلبت الشركة من المستخدمين الذين واجهوا هذه المشكلة، إرجاع أجهزتهم أو استبدالها.

وقال أحد مالكي "Apple watch 4" إن الشركة قالت إن تحديد ما إذا كان الجهاز بحاجة لإصلاح أو استبدال، ممكن أن يستغرق أسبوعًا واحدًا، ومن غير الواضح بعد عدد المستخدمين الذين واجهوا هذه المشكلة، رغم أن آبل قالت إن المشكلة أصابت عدد أجهزة قليل.

وكشفت الشركة النقاب عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية في الحدث الذي أقامته في شهر أيلول/ سبتمبر، إذ أعلنت عن التشكيلة الجديدة لهواتف آيفون، وتضمنت الساعة أكبر شاشة تصدرها آبل لساعاتها حتى الآن، وشاشة عرض تمتد من الحافة إلى الحافة.

وقدمت آبل عددًا من الميزات الصحية المتطورة في الساعة، منها مستشعر تخطيط القلب "ECG" و"EKG"، الذي يستطيع اكتشاف تعرّض مستخدميها إلى نوبة قلبية، وما إذا كان نبض القلب طبيعي أو إذا كانت هناك علامات على الرجفان الأذيني (معدل ضربات القلب غير المنتظم والسريع).

وتستطيع الساعة من خلال المستشعرات أن تحدد سقوط صاحب الساعة أو فقدانه لوعيه لمدة تزيد عن دقيقة. عندها تقوم بتحليل البيانات، وإرسال رسالة مسجلة إلى خدمات الطوارئ من خلال معلومات تحديد الموقع (خطوط الطول والعرض).