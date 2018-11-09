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روبوت مذيعًا للأخبار في الصين!

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 14:06

روبوت مذيعًا للأخبار في الصين!
من فيديو الإطلاق
عرب ٤٨

أطلقت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" هذا الأسبوع، تقنيّة جديدة للإعلام، إذ قدّمت أول مذيعين رقميّين، أي روبوتين، لقّب كلّ منهما بـ"المذيع المركب إيه آي"، لتقديم نشرات الأخبار في التلفزيون الرّسمي، على مدار 24 ساعةً، وطوال العام.

وأعلن عن التقنية الجديدة خلال الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للإنترنت، والتي أقيمت في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شركة محرك البحث الصيني "سوغو".

ويستطيع المذيع الروبوت إخراج الصوت والعبارات وتحريك الشفاه بما يشبه تمامًا أي مذيع حقيقيّ، إذ دمج المصمّمون فيه بين هذه الميزات، واستخدموا تقنية محوريّة لإنتاج فيديو متطابق مع محتويات الأخبار، يقدّم أحدهما الأخبار باللغة الصينية، فيما يقدّم الثاني النشرة باللغة الإنجليزية.

ويعدّ المذيع المركّب "إيه آي" ابتكارًا واختراقًا تقنيًّا حديثًا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنه أول تجربة منجزة لدمج التسجيل الصوتي والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتميّز المذيع الآليّ بقدرته على العمل على مدار 24 ساعة، إذ يمكن للمحررين مواصلة تقديم المحتويات ليقدّمها هو في البرنامج دون توقّف، ما يرجّح أنّه سيرفع فعالية العمل لأخبار التلفزيون ويخفض تكاليف تسجيل البرامج علاوة على السرعة في التغطية أثناء الحوادث الطارئة وغير ذلك.

وذكرت الوكالة أنّ تطوير الإعلام "يتطلب ابتكارًا مستمرًا، واستغلالًا كاملًا لكل التقنيات العلمية الجديدة، ونحن نتطلع لتقديم تجارب إخبارية جديدة لكم".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الذكاء الاصطناعي
#روبوت
#إعلام

من عرب 48

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