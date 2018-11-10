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آبل تتعهد بإصلاح مشاكل تقنية في أجهزتها مجانًا

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 11:23

آبل تتعهد بإصلاح مشاكل تقنية في أجهزتها مجانًا
آيفون إكس أحد الهواتف التي تعاني من ضرر (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

رصدت عملاقة الأجهزة الذكيّة "آبل" مشكلات في بعض الهواتف من طراز "آيفون إكس" والكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو 13 بوصة"، على حد قول الشركة، فجر السّبت.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجانًا.

أمّا المشكلة فهي أن شاشات عرض آيفون إكس، الذي طرحته عام 2017، قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأضافت أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانًا.

أمّا بالنسبة للكمبيوتر المحمول طراز ماك بوك برو 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، مؤكدة أنها ستصلح هذه الأقراص التي يوجد بها مشكلات.

وقالت "آبل" على موقعها الإلكتروني إن عددًا محدودًا فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة سعة تخزين 128 غيغا و256 غيغا التي تم بيعها في الفترة ما بين شهر حزيران/يونيو 2017 وحزيران/يونيو 2018، هي التي يوجد بها هذه المشكلة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#آبل
#ماك بوك
#آيفون إكس

من عرب 48

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