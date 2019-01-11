ماذا يكشف عنك هاتفك الذكي؟

توصّل باحثون من جامعتي "لينكولن" و"لانكستر" إلى أنّ هناك علاقة بين اختيار هاتفٍ ذكيٍّ دون الآخر وشخصيّة مستخدمه، وأنّ هذا الاختيار يكشف عن السّمات الشّخصيّة لكلّ شخص، بحيث يكوّن الهاتف الذّكيّ أداةً للإنسان للتّعبير عن نفسه.

واعتمد البحث على دراسة 500 مستخدم لأجهزة "آيفون" وأجهزة أخرى من "أندرويد"، من خلال تعبئتهم استبيانات حول كيفية اختيارهم والمعايير التي يضعونها لاخيار الهاتف الذكي، واعتبرت إحدى الباحثات في الدّراسة، هيذر شو، أنّه "أصبح من الظاهر أكثر فأكثر أن الهواتف الذكية أضحت نسخة رقمية مصغرة من المستخدم نفسه"، موضحةً أنّ لهذا "لا يحب كثير منا محاولة بعض الناس استخدام هواتفهم، لأنها تكشف الكثير عنا"، وفق ما نقله موقع "بي بي سي".

وبيّنت نتائج الدّراسة أنّ مستخدمي "آيفون" عادةً ما يكونون أكثر انفتاحًا، بالمقارنة بالمستخدمين الذين يستعملون أجهزة "أندرويد"، إذ أنّ معظم مستخدمي "آيفون" أكثر شبابًا، بينما يطغى على مستخدمي "أندرويد" الكهول والأشخاص الأكبر سنًّا.

كذلك أكّدت الدراسة أنّه على الرّغم من الاعتقاد السّائد بأنّ حاملي هواتف "آيفون" الذكيّة أكثر ترفًا من مستخدمي "أندرويد"، فإنّ الواقع يختلف عن ذلك، لكنّها بيّنت أنّ مستخدمي الأيفون يعطون أهمية أكبر لنظرة الآخرين إلى أجهزتهم، بالمقارنة مع مستخدمي "أندرويد"، باعتبار أنّ أجهزة "آيفون" تحمل دلالات على وضعهم ومكانتهم الاجتماعية.

كما وجدت الدراسة أنّ مستخدمي أندرويد أكثر أمانة من مستخدمي "آيفون"، وأنهّم أكثر ميلًا لإظهار عواطفهم، وأنّ النساء أكثر ميلًا لاستخدام "آيفون" من الرجال، إذ توصّلت الدراسة إلى أنّ النساء يملن إلى امتلاك جهاز "آيفون" أكثر مرّتين من الرّجال، دون أن يتمّ إيضاح السبب في ذلك.

كذلك، فقد بنى الباحثون برنامج حاسوب بناءً على نتائج الدراسة، يمكنه التنبؤ بنوع الهاتف الذي يمتلكه الشخص الذي يخضع للاختبار، وبيّن الباحث الرئيسي في الدراسة، ديفيد إيليس، في مقابلة له مع موقع "سي نت" الأميركي، أنّ من الممكن "بناء نموذج إحصائي، يمكنه التنبؤ، بعد بعض الأسئلة الشخصية الموجهة إلى المختبرين، بنوع الهاتف الموجود في جيوبهم بنسبة صدق تبلغ 70%".