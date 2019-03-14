"فيسبوك" تعلن إصلاح الخلل وعودة شبكاتها للعمل

أعلنت شبكة التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الخميس، عبر تغريدة على حسابها في "تويتر" عن تمكّنها من إعادة العمل لتطبيق "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، بعد إصلاح الخلل الذي تسبب في توقّف التطبيقات عن العمل لما يزيد عن 16 ساعة متواصلة في جميع أنحاء العالم منذ مساء أمس، الأربعاء.

وقالت الشركة في تغريدتها إنّ "نتيجةً لتغييرات في الخادم، لم يتمكن أشخاص كثيرون من الدخول واستعمال تطبيقاتنا ومواقعنا"، مؤكّدةً أنها تغلّبت على الخلل وأصلحت المشاكل، وأنّ شبكتها عادت للعمل بشكل جيد؛ وأضافت الشركة في التغريدة: "نعتذر بشدة على الإزعاج ونقدّر تفهّمكم".

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) March 14, 2019

وعانت أكبر الشبكات الاجتماعية أمس، الأربعاء، من خلل تسبب في توقّف عمل موقع "فيسبوك" وتطبييقه، بالإضافة لتطبيقي "ماسنجر" و"إنستغرام"، كما تباطأ عمل تطبيق "واتساب" وفق ما صرّح به الكثيرون من المستخدمين عبر تغريدات في "تويتر" أوصلت وسم #facebookdown إلى قمّة قائمة الأكثر تداولًا في العديد من البلدان حول العالم على مدى ساعات متواصلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدّث باسم الشركة قوله: "إننا نعيد تشغيل الشبكة بنسبة 100%" وأنّ الشركة ما زالت "تحقق في التأثير الإجمالي للمشكلة، بما في ذلك ردّ مبالغ الإعلانات للمعلنين".